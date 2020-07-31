Найден владелец попавшего в ДТП в Крыму автобуса

Попавший сегодня в ДТП с большим количеством жертв автобус принадлежал жителю Анапского района Краснодарского края. Он передал его по договору аренды перевозчику, проживающему в Нижнегорском районе Крыма. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Надзорное ведомство организовало проверку, касающуюся соблюдения законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом, а также трудового законодательства.

Напомним, сегодня около 4.20 на федеральной автомобильной дороге "Таврида" в районе села Русаковка Белогорского района Республики Крым произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, направлявшегося из Краснодара в Севастополь. В результате трагедии один человек погиб и восемь пострадали.

Как уже сообщала "РГ", медики Кубани предложили помощь пострадавшим.