В Крыму число погибших в ДТП с автобусом увеличилось до девяти

Число жертв ДТП на крымской трассе "Таврида" в Крыму под Белогорском увеличилось до девяти. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Четверо пострадавших после ДТП были доставлены в ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница". Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.

- Еще четверо были доставлены в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6", - рассказали в Минздраве. - К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.

Двое детей были доставлены в ГБУЗ РК "РДКБ". Помощь им оказана амбулаторно, законный представитель ребенка отказался от госпитализации.

Напомним, в пять часов утра на участке федеральной трассы "Таврида" микроавтобус Mercedes-benz Sprinter, следовавший из Краснодара, въехал в стоявший на обочине "КамАЗ". В салоне в момент аварии находились 18 пассажиров. На месте трагедии погибли семь человек, еще одна женщина умерла по дороге в больницу. Еще семь пострадавших госпитализированы в белогорскую и симферопольскую больницы.