В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

СК РФ сообщил о задержании организатора перевозки после ДТП на трассе "Таврида", где утром столкнулись микроавтобус и КамАЗ с прицепом.

В результате аварии водитель микроавтобуса погиб на месте, восемь пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще девять пострадавших были госпитализированы в больницы Симферополя, им оказывают помощь.

По данным следствия, организатор этой перевозки нарушил правила безопасности, что и повлекло за собой аварию и гибель людей. Также выясняется, как водитель получил лицензию. Ранее было установлено, что хозяином микроавтобуса является житель Краснодарского края. Ведется проверка прокуратуры.

Личности погибших установлены - это жители Крыма, Краснодарского и Хабаровского краев, а также Сургута и Омска. Родственникам жертв окажут помощь в проведении траурных мероприятий.