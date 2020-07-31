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31.07.2020 21:00
Рубрика: Происшествия

В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

СК РФ сообщил о задержании организатора перевозки после ДТП на трассе "Таврида", где утром столкнулись микроавтобус и КамАЗ с прицепом.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до девяти

В результате аварии водитель микроавтобуса погиб на месте, восемь пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще девять пострадавших были госпитализированы в больницы Симферополя, им оказывают помощь.

По данным следствия, организатор этой перевозки нарушил правила безопасности, что и повлекло за собой аварию и гибель людей. Также выясняется, как водитель получил лицензию. Ранее было установлено, что хозяином микроавтобуса является житель Краснодарского края. Ведется проверка прокуратуры.

Личности погибших установлены - это жители Крыма, Краснодарского и Хабаровского краев, а также Сургута и Омска. Родственникам жертв окажут помощь в проведении траурных мероприятий.

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