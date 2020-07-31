Руководство Twitter усилило меры безопасности после хакерской атаки

Руководство Twitter усилило меры безопасности в связи с недавней хакерской атакой. Напомним, в середине июля были взломаны аккаунты многих известных компаний и людей.

Злоумышленники получили доступ к личной переписке, а также смогли скачать данные пользователей. Кроме того, на страницах появились сообщения с призывом переводить биткоины на указанный счет. Атакам подверглись учетные записи Apple и Uber, Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, Канье Уэста, Барака Обамы, Джозефа Байдена и других.

"Мы значительно сократили доступ к нашим внутренним системам на время проведения расследования", - говорится в заявлении компании. А ТАСС сообщает, что временно закрыт доступ к некоторым функциям Twitter.