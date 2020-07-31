Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом

Первая леди Бразилии Мишель Болсонару заразилась коронавирусом. Такую информацию в четверг распространила президентская пресс-служба.

Отмечается, что супруга Жаира Болсонару 30 июля сдала анализ на коронавирус, и его результат оказался положительным. Состояние здоровья Мишель оценивается как хорошее. "Первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее COVID-19 перенес сам бразильский лидер. На днях он заявил, что новый тест на коронавирус дал отрицательный результат. Свое успешное выздоровление Болсонару связал с приемом гидроксихлорохина, эффективность которого ставится под сомнение многими учеными.

Однако 31 июля президент снова оказался под наблюдением медиков. У него подозрение на грибковую инфекцию легких.