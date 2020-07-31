У президента Бразилии после COVID-19 в легких обнаружен грибок

Президент Бразилии Жаир Болсонару, не так давно переболевший COVID-19 , снова под наблюдением медиков. У него подозрение на грибковую инфекцию легких. Политик почувствовал недомогание днем ранее, после чего сдал все необходимые анализы. "Сейчас принимаю антибиотики", - признался глава государства.

Напомним, 7 июля Болсонару сообщил, что заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Последующие 20 дней он лечился. В пятницу, 31 июля, президент отправится в рабочую поездку в южный штат Риу-Гранди-ду-Сул. Бразилия занимает второе место по числу инфицированных коронавирусом, уступая лишь США.