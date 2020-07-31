Трамп пригрозил отправить Нацгвардию в Портленд

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером пригрозил направить в Портленд силы Национальной гвардии, чтобы положить конец продолжающимся вот уже два месяца беспорядкам.

По словам главы Белого дома, губернатор штата Орегон Кейт Браун не предпринимает достаточных усилий, чтобы обуздать демонстрантов, протестующих против расового неравенства и насилия со стороны полиции. Он назвал манифестантов "анархистами и агитаторами".

Трамп сказал, что федеральные силы останутся в городе, чтобы посмотреть, сможет ли полиция защитить федеральный суд.

"Если они этого не сделают, мы отправим в город Национальную гвардию и позаботимся об этом, - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. - Они будут работать, чтобы очистить этот улей от террористов".

Напомним, президент США сделал лозунг "Закон и порядок" главным в своей нынешней избирательной кампании.

Полиция Портленда в четверг взяла на себя охрану здания суда, внутри которого находятся десятки федеральных агентов, которые прибыли в город в начале июля после того, как бунтовщики подожгли здание суда, разбили окна и изрисовали стены.