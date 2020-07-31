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31.07.2020 06:25
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил отправить Нацгвардию в Портленд

Текст: Максим Макарычев

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером пригрозил направить в Портленд силы Национальной гвардии, чтобы положить конец продолжающимся вот уже два месяца беспорядкам.

Фото: GETTYIMAGES
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По словам главы Белого дома, губернатор штата Орегон Кейт Браун не предпринимает достаточных усилий, чтобы обуздать демонстрантов, протестующих против расового неравенства и насилия со стороны полиции. Он назвал манифестантов "анархистами и агитаторами".

Трамп сказал, что федеральные силы останутся в городе, чтобы посмотреть, сможет ли полиция защитить федеральный суд.

Фото: AP
Акции протестов в США продолжаются третий месяц

"Если они этого не сделают, мы отправим в город Национальную гвардию и позаботимся об этом, - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. - Они будут работать, чтобы очистить этот улей от террористов".

Напомним, президент США сделал лозунг "Закон и порядок" главным в своей нынешней избирательной кампании.

Полиция Портленда в четверг взяла на себя охрану здания суда, внутри которого находятся десятки федеральных агентов, которые прибыли в город в начале июля после того, как бунтовщики подожгли здание суда, разбили окна и изрисовали стены.

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