В России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander

Накануне Toyota объявила о том, что в России стартует прием заказов на обновленные Fortuner и Hilux, а сегодня японская компания рассказала о выводе на наш рынок новой генерации Highlander.

Кроссовер можно приобрести от 3 688 000 рублей, топовая версия обойдется минимум в 4 291 000 рублей. Для заказа доступны две комплектации - "Престиж" и "Люкс Safety".

Большой SUV был представлен еще год назад на автосалоне в Нью-Йорке. Машина переехала на модульную платформу TNGA-K с компактной задней многорычажкой и пониженным центром тяжести. Кузов стал жестче, была улучшена шумоизоляция.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Увеличение колесной базы автомобиля на 60 мм одновременно с уменьшением высоты кузова на 40 мм и переносом электроусилителя рулевого управления на рулевую рейку позволило увеличить пространство для пассажиров, снизить центр тяжести, усовершенствовать ездовые характеристики автомобиля и добиться баланса между удобством и управляемостью.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Машины для российского рынка будут только семиместными, полноприводными и только с бензиновой атмосферной "шестеркой" 3.5 (249 л.с., 356 Нм) и 8-диапазонным гидромеханическим "автоматом".

Отметим, что в прошлом году дилеры японской марки реализовали в нашей стране 1035 экземпляров Toyota Highlander.

Фото: Пресс-служба Toyota.