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Больная коронавирусом Настя Ивлеева вернулась в телешоу "Орел и решка"

Новости
    01.08.2020, 15:45
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

29-летняя российская блогерша Настя Ивлеева, у которой, как и у нее мужа, рэпера Элджея, только что был найден коронавирус, теперь уже официально вернется на шоу "Орел и решка" в качестве ведущей.

О чем сообщила в Instagram. Уточнив, что такое решение за нее, по сути, приняли зрители и поклонники, под соответствующим постом в аккаунте телеканала "Пятница!" за четыре часа "накидав" более полумиллиона комментариев.

"Вы просто взяли и решили мои планы на ближайшие полгода", - подытожила женщина. Пообещав, что и выпуски ее собственного шоу так же продолжат появляться на YouTube.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась ведущая "Орла и решки" Мария Ивакова.

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