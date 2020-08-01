Больная коронавирусом Настя Ивлеева вернулась в телешоу "Орел и решка"

29-летняя российская блогерша Настя Ивлеева, у которой, как и у нее мужа, рэпера Элджея, только что был найден коронавирус, теперь уже официально вернется на шоу "Орел и решка" в качестве ведущей.

О чем сообщила в Instagram. Уточнив, что такое решение за нее, по сути, приняли зрители и поклонники, под соответствующим постом в аккаунте телеканала "Пятница!" за четыре часа "накидав" более полумиллиона комментариев.

"Вы просто взяли и решили мои планы на ближайшие полгода", - подытожила женщина. Пообещав, что и выпуски ее собственного шоу так же продолжат появляться на YouTube.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась ведущая "Орла и решки" Мария Ивакова.