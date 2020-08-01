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01.08.2020 17:21
Рубрика: Экономика

СМИ: Четверть россиян с энтузиазмом встретила новость об открытии границ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Почти каждый четвертый россиянин (24%) отнесся к новости об открытии границ после коронавируса с энтузиазмом, а каждый второй опрошенный относится к этому равнодушно, передает RT. Опрос проводился сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, и в нем приняли участие 2300 человек. При этом негативно к открытию границ после карантинных мер отнеслись 26% опрошенных.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Турция - традиционное место летнего отдыха для многих россиян и сейчас туда готовы лететь 7,4% респондентов. Еще столько же опрошенных с выбором еще не определились, а 80% в этой стране отдыхать не планируют.

В Великобританию также открыто авиасообщение и туда готовы купить билеты 6% участников опроса. При этом 5% находятся в раздумье, а 14,5% если и полетят, то не в этом году.

Третья открытая для россиян страна - далекая Танзания, и отдых там сочли привлекательным аж 11,5% респондентов. При этом 17% считают страну "слишком экзотической". Возможно, сказалась и стоимость авиабилетов туда - 56 тысяч рублей в одну сторону.

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