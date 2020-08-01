Консул РФ встретился с задержанными в Беларуси россиянами

Консул России провел встречу с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Минске.

По данным дипломатов, посещение задержанных было продолжительным по времени.

Консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24" уточнил, что встреча с 33 задержанными состоялась накануне вечером в одном из белорусских пенитенциарных учреждений. В ней принимали участие заведующий консульским отделом и консул. По его словам, каждому из россиян предъявили постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в МИД РФ пояснили, что группа задержанных в Беларуси россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты. Логистику обеспечивала белорусская компания. Российская сторона указала, что в распоряжении властей Беларуси есть все необходимые документы для установления истины. Во внешнеполитическом ведомстве РФ потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Беларуси гражданам России.