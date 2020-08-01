На Украине силовики ликвидировали полтавского террориста

Полицейский спецназ ликвидировал полтавского террориста, 32-летнего Романа Скрипника, которого правоохранители разыскивали уже неделю. Об этом со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко сообщил телеканал 112.ua.

В ночь на субботу в ходе розыскных мероприятий Скрипник был обнаружен в заброшенном доме на окраине поселка Опошня Зеньковского района. Он угрожал полицейским гранатой, но точным выстрелом снайпера был убит.

Напомним, 23 июля сотрудники уголовного розыска Полтавской области проводили операцию по задержанию человека, который подозревался в краже автомобилей. Во время операции преступник успел достать ручную гранату и захватить полицейского. Позже вместо сотрудника полиции взял в заложники начальника уголовного розыска. Скрипнику по требованию дали автомобиль, на котором он вместе с заложником передвигался по городу. Затем он бросил автомашину и скрылся в лесополосе. На розыск были брошены значительные силы.