Организатором хакерской атаки на Twitter оказался подросток

В США предъявлены обвинения хакерам, взломавшим в Twitter аккаунты известных компаний и личностей. Атака была совершена 15 июля. От рук злоумышленников пострадали Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Уоррен Баффет, Барак Обама, Джозеф Байден и другие. На их страницах появились сообщения с призывом переводить биткоины на указанный счет. Мошенникам удалось получить более 100 тысяч долларов. Всего было взломано около 130 учетных записей.

По мнению прокуратуры, "главным организатором" атаки является 17-летний Грэм Айвэн Кларк. Ему предъявлены обвинения по 30 пунктам, среди которых мошенничество и кража личных данных. Кларк предстанет перед судом в субботу, 1 августа.

Что же касается других фигурантов дела, 19-летнего британца Мэйсона Шеппарда обвинили в отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим персональным данным, а 22-летнему жителю Флориды Ниме Фазели инкриминируется соучастие в получении доступа к компьютерным системам. Об этом сообщает ТАСС.