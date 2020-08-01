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01.08.2020 03:45
Рубрика: В мире

Организатором хакерской атаки на Twitter оказался подросток

В США предъявлены обвинения хакерам, взломавшим в Twitter аккаунты известных компаний и личностей. Атака была совершена 15 июля. От рук злоумышленников пострадали Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Уоррен Баффет, Барак Обама, Джозеф Байден и другие. На их страницах появились сообщения с призывом переводить биткоины на указанный счет. Мошенникам удалось получить более 100 тысяч долларов. Всего было взломано около 130 учетных записей.

Руководство Twitter усилило меры безопасности после хакерской атаки

По мнению прокуратуры, "главным организатором" атаки является 17-летний Грэм Айвэн Кларк. Ему предъявлены обвинения по 30 пунктам, среди которых мошенничество и кража личных данных. Кларк предстанет перед судом в субботу, 1 августа.

Что же касается других фигурантов дела, 19-летнего британца Мэйсона Шеппарда обвинили в отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим персональным данным, а 22-летнему жителю Флориды Ниме Фазели инкриминируется соучастие в получении доступа к компьютерным системам. Об этом сообщает ТАСС.

В мире США Общество СМИ и соцсети Хакерские атаки

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