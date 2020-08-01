На Дону предъявили обвинение женщине, похитившей младенца из роддома

В Ростовской области сотрудники регионального управления СК России предъявили обвинение в похищении ребенка жительнице Калмыкии.

Как сообщили в ведомстве, 40-летняя женщина похитила новорожденного мальчика в родильном отделении больницы Сальского района.

"В этот же день следователи задержали женщину по подозрению в похищении, а ребенка вернули матери", - отметили в пресс-службе ведомства.

Похитительница полностью признала свою вину. Ей предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Также сообщается, что обвинение предъявил Первый отдел по расследованию особо важных дел. Расследование продолжается.