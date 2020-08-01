В Крыму по делу о ДТП с автобусом арестован перевозчик

Киевский районный суд Симферополя арестовал на один месяц - до 31 августа - индивидуального предпринимателя, который обвиняется в оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Следствие полагает, что действия бизнесмена привели к дорожной аварии, в которой погибли 9 человек.

Напомним, ДТП произошло рано утром 31 июля на трассе "Таврида" в районе Белогорска. Микроавтобус, перевозивший пассажиров, врезался в стоявший на обочине КамАЗ с прицепом. Водитель микроавтобуса и шесть пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Среди погибших - жители Крыма, Краснодарского и Хабаровского краев, а также Сургута и Омска. Пять пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Организатора перевозки обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.