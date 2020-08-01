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01.08.2020 15:43
Рубрика: Происшествия

Жители Крыма приютили собаку, спасшуюся в ДТП с автобусом

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Фото: facebook.com/alexey.sidorenko.148 Фото: facebook.com/alexey.sidorenko.148
Фото: facebook.com/alexey.sidorenko.148

В страшной аварии на трассе "Таврида", унесшей жизни девяти человек, чудом спаслась собака одного из пассажиров. Очевидцы ДТП забрали животное к себе домой, чтобы разыскать хозяев или их родственников.

Фото: Пресс-служба МЧС России/ РИА Новости
В минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

- Собака жива, цела и невредима. Может быть, хозяева в больнице. Может, другие пассажиры знают, с кем она ехала, - написала пользователь соцсети Вконтакте Виктория.

Она сообщила, что собаку временно оставит у себя, но ищет людей, которые могли бы ее забрать.

- Собака умная и воспитанная. Очень ухоженная. Не бросайте ее, - добавила Виктория.

Позднее стало известно, что хозяйка собаки погибла, животное заберут к себе ее родственники.

Напомним, ДТП произошло рано утром 31 июля на трассе "Таврида" в районе Белогорска. Микроавтобус, перевозивший пассажиров, врезался в стоявший на обочине КамАЗ с прицепом. Водитель микроавтобуса и шесть пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Среди погибших - жители Крыма, Краснодарского и Хабаровского краев, а также Сургута и Омска. Пять пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Заведены два уголовных дела. Арестован индивидуальный предприниматель, который обвиняется в оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.

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