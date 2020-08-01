Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении международных полетов

Росавиация не комментирует сообщения о возможном полном возобновлении Россией международного авиасообщения с 11 августа, сообщили "РГ" в ведомстве.

Ранее о том, что этот вариант обсуждается сообщило ТАСС со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Первый рейс в Стамбул отправился 1 августа из аэропорта Шереметьево. С 10 августа полетная программа будет расширена, в том числе за счет рейсов на курорты Турции.

Ранее СМИ также сообщали, что в ближайшее время могут быть открыты рейсы на Мальдивы, в ОАЭ и Южную Корею.