Российская вакцина от COVID-19 сформировала иммунитет у 100% добровольцев

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая российскими учеными, формирует иммунитет у всех добровольцев. Об этом в пятницу заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN.

По его словам, первая и вторая фазы испытаний показывают, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день после вакцинации, после второй попытки он удваивается, пишет ТАСС. Дмитриев отметил, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург и заместитель директора по научной работе Денис Логунов, которые занимаются проектом этой вакцины, очень тщательно тестируют препарат.

Все данные о вакцине Россия обнародует в августе, заявил глава РФПИ. Однако уже более 20 стран выразили интерес к вакцине российской разработки, а пять государств планируют принять участие в ее производстве.

Напомним, в среду заместитель министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи, проходит регистрацию в Минздраве России. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что, по планам, первая вакцина может быть зарегистрирована по итогам двух фаз клинических исследований в первых числах августа. А третья фаза тестирования будет проводиться на более широком круге добровольцев параллельно с введением вакцины в гражданский оборот.