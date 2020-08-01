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Рубрика: В мире

Трамп снова опроверг информацию о сотрудничестве России с талибами

Президент США Дональд Трамп еще раз дал понять, что считает фейком информацию о связях Москвы с боевиками движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

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Напомним, 26 июня в газете The New York Times была опубликована статья, в которой утверждалось, что Россия платила афганским боевикам за убийство американских военнослужащих. "Я читаю отчеты разведки каждый день, я все время их вижу. Я думаю, что эта очередная фальшивка на тему России", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что такие вещи не прошли бы мимо него.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в печатном издании "абсолютной уткой", а в МИД РФ обратили внимание на "низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки".

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан Правительство МИД Россия и США Дональд Трамп

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