Трамп снова опроверг информацию о сотрудничестве России с талибами

Президент США Дональд Трамп еще раз дал понять, что считает фейком информацию о связях Москвы с боевиками движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Напомним, 26 июня в газете The New York Times была опубликована статья, в которой утверждалось, что Россия платила афганским боевикам за убийство американских военнослужащих. "Я читаю отчеты разведки каждый день, я все время их вижу. Я думаю, что эта очередная фальшивка на тему России", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что такие вещи не прошли бы мимо него.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в печатном издании "абсолютной уткой", а в МИД РФ обратили внимание на "низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки".