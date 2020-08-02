Как Renault Kaptur с турбомотором и вариатором чувствует себя в полях

"РГ" решила совместить приятное с полезным - проехаться по пригородам Каширы на Renault Kaptur 2021 модельного года. Как машина с новой связкой 150-сильного турбомотора, вариатора и полного привода повела себя на подмосковных просторах, читайте в наших путевых заметках.

На первый взгляд кажется, что вас обманули, и никакой модернизации не было. Ведь вот он - вроде бы тот же самый, хорошо знакомый кроссовер еще 2016 модельного года.

Разве что опытный взгляд приметит свежие хромированные полоски в радиаторной решетке, ранее недоступные светодиодные поворотники в зеркалах, да новые колесные диски.

И тем не менее Kaptur изменился настолько серьезно, что пиар-служба оперирует термином "ALL NEW", а релизы трубят о переходе на новую платформу, что в большинстве случаев происходит при смене генераций, а не проходном рестайлинге.

Как бы то ни было, мы взяли свежемодернизированный SUV производства московского завода Renault и отправились на нем в окрестности Каширы, чтобы понять, что именно изменилось и улучшилось. Локальная историко-географическая канва прилагается.

Тот, да не тот

Фото: Борис Захаров

В ходе онлайн-презентации новинки, случившейся в конце мая, специалисты марки дали понять - ограничились символическим редизайном, чтобы направить основные средства на технику и оснащение. Что ж, проверим. Салон обновленного кроссовера встречает мягким пластиком передней панели, который пришел на место грубых и, что уж греха таить, непрезентабельных полимеров. Приветствуем и новую обивку кресел (либо ткань с экокожей, либо сочетание искусственной и натуральной кожи), да и вариантов цветового оформления прибавилось. Тестовому автомобилю, к примеру, очень идут синие цветовые акценты под основной цвет кузова.

Руль от Renault Arkana - бальзам на душу не только потому что красив (хотя и это тоже). "Баранка" теперь регулируется в обеих плоскостях (раньше только по наклону) и имеет функцию подогрева. Но даже важнее, что к "штурвалу" теперь нужно прикладывать едва ли не втрое меньшее усилие, чем прежде. То есть настройки стали почти такими же, как у Arkana, с той разницей, что у лифтбека "тяжесть" руля можно настроить через меню мультимедийки, а у Kaptur такой возможности нет.

Кроме того, шайба выбора режимов привода переехала в более оптимальное место - буквально под руку. А клавишей у прилива консоли теперь можно включать опциональную систему кругового обзора, так что Kaptur, считай, прозрел. Ведь кузовные стойки у этого SUV остались традиционно широченными в угоду безопасности. На 8-дюймоворм тачскрине теперь можно "зеркалить" смартфоны с платформами Android и Apple. А хотите - можно заселить в блок мультимедиа яндексовскую Алису. Ну а "приборка" с огромными цифрами скоростного режима даже хорошо, что не изменилась - следить за скоростным режимом, как и прежде, удивительно удобно.

Назвать посадку совершенно оптимальной все же не решусь. Устроиться в широких и мягких креслах можно достаточно удобно, располагаешься, как и прежде, высоко, по-командирски, но из-за того, что руль подается вперед не столь далеко, как хотелось бы, устроиться максимально комфортно удается не всем. Не порадуются, к примеру, высокие седоки. Но мне с моим средним ростом жаловаться не пришлось. Ну а багажник на 387 литров остался без изменений. У переднеприводных машин в силу конструкции задней торсионной подвески есть вместительное подполье, а у версий 4х4 с задней "многорычажкой" под фальшполом только докатка.

С пересаженным сердцем

Фото: Борис Захаров

В движении сразу понимаешь, что Kaptur стал волком в овечьей шкуре. Там, где дорестайлинговая машина с 2-литровым "атмосферником" (143 л.с.) и 4-диапазонным" "автоматом" призадумывалась и ленилась отдавать тягу на "низах", преемник ведет себя по-спортивному. Живой отклик на "газ", активное и при этом плавное ускорение, весьма бодрая реакция на "кик-даун" - всего этого у машины с аркановским 1,3-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и вариатором не отнять. Правда, в отличие от Arkana здесь нет волшебной клавиши со звездочкой, позволяющей тасовать режимы Eco, MySense и Sport.

Однако турбированный Kaptur радует приемистостью даже в базовом режиме, а кнопку Eco на консоли имеет смысл нажимать, если стоит задача сэкономить топливо. При любом раскладе аппетит турбо-Kaptur сильно умерился. Там где машина с "атмосферником" и "автоматом" требовала на трассе фактические 9 л/100, 150-сильный преемник ограничивается примерно семью литрами.

С переходом от гидро- к электроусилителю руля и смене калибровок рулевого привода Kaptur стал еще и интереснее управляться в виражах. До юркой Arkana ввиду высокого центра масс он чуть не дотягивает, но все равно спортивности в повадках явно прибавилось.

Плавность хода после модернизации осталась по сути на прежнем уровне. "Француз" эффективно и не тряско отрабатывает дорожные неровности и при этом отлично держит траекторию на скоростях выше 120 км/ч. Разве что руль на шоссейных скоростях тяжелеет в меньшей степени, чем раньше.

Зато на "баранку" больше не приходят удары при движении по гребенке проселочных дорог. Словом, складывается ощущение, что машину, сохранившую знакомую внешность, взяли и перевоспитали. Эти мысли носились роем у меня в голове, когда я ехал по трассе M4 от Москвы до Каширы, а затем проследовал, не сбавляя темпа, по мощеной углем грунтовке к деревне Баскачи.

В полях под Каширой

Фото: Борис Захаров

Скажу пару слов про это интересное местечко в 8 км восточнее Каширы у бровки нагорного берега Оки, эпицентром которого является красивейшая Богоявленская церковь, возведенная в 1752 году по заказу владельцев села князей Мещерских. При советской власти барочный храм был закрыт и разграблен. Сегодня, к сожалению, он сильно разрушен и частично взят в саркофаг. Очень печально, что церковь никак не начнут по-настоящему восстанавливать. Богослужения же ведутся в считанных шагах от законсервированного храма - в домике. Село же - очень древнее, и с говорящим названием. "баскак" - сборщик ханской дани в период монгольского ига. Еще одна достопримечательность - памятная стела с именами 42 жителей Баскачей и близлежащей Хворостянки, погибших в боях с фашистами.

На грунтовках и в полях близ Баскачей модернизированный Kaptur чувствует себя прекрасно. Новый мотор, сопряженный с вариатором, позволяет преодолевать "пересеченку" в том числе и после обильных дождей. Залог вашей уверенности на бездорожье - хорошая геометрическая проходимость, вариатор JF016E, который в сравнении с ранними моделями отличается большей выносливостью. а также полный привод с блокировкой муфты и отключаемой ESP. Пробить подвеску, если помчитесь по ямам, у вас тоже вряд ли получится - она осталась по-реношному стойкой.

Фото: Борис Захаров

А вот и еще одно интересное местечко - деревня Большое Руново, вокруг которого я опять-таки основательно поползал по прибрежным полям. В отличие от Баскачей здесь в удалось почти полностью восстановить местный Вознесенский храм, построенный в 1903 году на месте сгоревшей деревянной церкви XVIII века и полуразрушенный после революции 1917 года. На сегодня церковное здание восстановили в формах, заимствованных из русского зодчества XVII века. Но до настоящей реконструкции и росписи внутренних помещений дело все еще не дошло, хотя с 2015 года в храме ведутся богослужения.

Словом, проехаться на Renault Kaptur по деревушкам, живописно раскинувшихся в пойме Оки, оказалось двойным удовольствием. Так я смог прикоснуться к истокам и в то же время искренне порадоваться тому, что реношникам удалось сделать из просто хорошего кроссовер очень хороший кроссовер.

Ну а в заключение - о бренном. Цены на начальный переднеприводный вариант Kaptur с 5-ступенчатой "механикой" и младшим 1,6-литровым 114-сильным мотором начинаются с 1 020 000 рублей. Вилка цен на машину же типа той, что побывала у нас на тесте, лежит в переделах 1 335 000 - 1 515 000 рублей. Речь идет уже о полном приводе, бодром немецко-французском турбодвигателе и вариаторе.