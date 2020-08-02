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02.08.2020 09:28
Рубрика: В мире

Китайская соцсеть TikTok в США может быть продана Microsoft

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo / File Фото: AP Photo / File
Фото: AP Photo / File

Ситуация с запретом на территории Соединенных Штатов работы китайской соцсети TikTok становится все запутаннее. По информации источников Reuters, китайская компания ByteDance приняла решение полностью отказаться от операций TikTok в США.

Фото: iStock
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Согласно новой предложенной компании сделке, ByteDance полностью прекратит свою деятельность в Соединенных Штатах, а Microsoft Corp приобретет ее американское подразделение. По условиям соглашения, Microsoft, которая также владеет профессиональной сетью социальных сетей LinkedIn, будет отвечать за защиту всех пользовательских данных TikTok в США, сообщили источники.

Сделка, отмечают эксперты, оценивается в 50 миллиардов долларов, но некоторые руководители ByteDance считают, что приложение стоит значительно дороже. Ранее ByteDance оценивалась в 140 миллиардов долларов, до того, как один из ее акционеров, Cheetah Mobile, продал свою небольшую долю в компании. Среди инвесторов стартапа - японская банковская группа, занимающаяся инвестициями в сферу высоких технологий. При этом, как отмечают эксперты, около 70 процентов обладателей акций компании составляют американцы.

TikTok является одним из значимых иностранных конкурентов для американских социальных сетей, таких как YouTube и Facebook. В 2017 году ByteDance приобрела шанхайское видео-приложение Musical.ly за миллиард долларов. В следующем году она перезапустила его под названием TikTok. С помощью этого приложения можно создавать короткие видеоролики. В прошлом году компания заявила, что около 60 процентов ее активных пользователей в США - это молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Сам TikTok недоступен в Китае, а китайские пользователи вместо этого используют Douyin, похожее приложение, принадлежащее ByteDance.

Напомним, что скандал в отношении соцсети набрал обороты после того, как президент Дональд Трамп заявил, что решил запретить китайское приложение. В американской администрации полагают, что оно может быть использовано в интересах официального Пекина. "Что касается TikTok, мы запрещаем его в Соединенных Штатах, - сказал глава Белого дома журналистам на борту президентского самолета Air Force One. - Мы не являемся страной слияний и поглощений. Представители TikTok в США в ответ заявили, что сеть находится в Америке "на долгосрочную перспективу". "Мы не собираемся никуда уходить", - заявила в видеообращении генеральный директор филиала ByteDance в США Ванесса Паппас, поблагодарив сторонников за поддержку. Официальный Пекин пока воздержался от комментариев.

В США предложили признать TikTok "угрозой национальной безопасности"

TikTok попал в разработку CFIUS, правительственного агентства США, ответственного за то, чтобы иностранные инвестиции не представляли опасности для национальной безопасности, уточнил телеканал Fox News. В 2018 году CFIUS вынудил китайскую Ant Financial отказаться от планов покупки MoneyGram International Inc из-за опасений относительно безопасности данных, которые могли бы идентифицировать граждан США.

Аналитики не исключают того, что Белый дом попросту пытается вытеснить китайскую компанию с прибыльного рынка высоких технологий в США. Еще до ультиматума Трампа некоторые американские СМИ высказали мнение, что глава Белого дома попросту принуждает китайскую компанию продать свой бизнес в Америке, при этом выводя свою торговую войну с Пекином на совершенно иной уровень. ByteDance намерена проверить, является ли угроза Трампа запретить TikTok тактикой ведения переговоров, или он намерен "расправиться" с приложением для социальных сетей, которое может похвастаться тем, что у него имеется 100 миллионов пользователей в Соединенных Штатах. Со своей стороны, представители Американского союза гражданских свобод (ACLU), заявили, что запрет приложения в США был бы "опасен для свободы слова и технически нецелесообразен".

Между тем

Поздно вечером в субботу, первого августа, Питер Наварро, директор департамента торговой и производственной политики Белого дома, заявил Fox News, что Трамп примет окончательное решение о запрете деятельности TikTok в воскресенье или понедельник.

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