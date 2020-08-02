Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.08.2020 09:25
Рубрика: Легковые авто

Новый Nissan Pathfinder обзаведется большим экраном в салоне

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Фотошпионам удалось заснять Nissan Pathfinder нового поколения. И если в прошлый раз мы довольствовались лишь одним экстерьером, то на этот раз в объективы камер попал и салон кроссовера.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Nissan выпустит новый кроссовер через год. Он будет большим и электрическим

Ясно, что Pathfinder обзаведется большим экраном мультимедийной системы (около 10 дюймов). В то же время рукоятка регулировки громкости останется "физической". Других элементов интерьера на фото не рассмотреть.

Автомобиль будет выполнен в стилистике последнего Patrol с широкими фарами головного света и мощной фронтальной частью с решеткой V-Motion. Фронтальную светотехнику разместят выше, чем раньше. Боковины и подоконные линии в свою очередь вдохновлены экстерьером субкомпактного кроссовера Juke нового поколения.

Фото: www.carscoops.com

Основным двигателем будет V6 объемом 3.5 литра, также модель будет предложена с гибридной силовой установкой на базе 2-литровой "турбочетверки".

Фото: Пресс-служба Nissan.
Nissan показал бюджетный кроссовер для развивающихся стран

Основная интрига - коробка передач. Есть версия, что вариатор уступит место 9-диапазонному "автомату". Разумеется, модификации с системой полного привода по-прежнему будут в строю.

Новый Pathfinder должен дебютировать до конца этого года, продажи машины стартуют уже в следующем. Напомним, Pathfinder покинул Россию еще три года назад. Причина - низкий спрос. Поэтому вряд ли стоит ожидать возвращение модели в ближайшем будущем.

Фото: www.carscoops.com
#Nissan