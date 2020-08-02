Новый Nissan Pathfinder обзаведется большим экраном в салоне

Фотошпионам удалось заснять Nissan Pathfinder нового поколения. И если в прошлый раз мы довольствовались лишь одним экстерьером, то на этот раз в объективы камер попал и салон кроссовера.

Ясно, что Pathfinder обзаведется большим экраном мультимедийной системы (около 10 дюймов). В то же время рукоятка регулировки громкости останется "физической". Других элементов интерьера на фото не рассмотреть.

Автомобиль будет выполнен в стилистике последнего Patrol с широкими фарами головного света и мощной фронтальной частью с решеткой V-Motion. Фронтальную светотехнику разместят выше, чем раньше. Боковины и подоконные линии в свою очередь вдохновлены экстерьером субкомпактного кроссовера Juke нового поколения.

Фото: www.carscoops.com

Основным двигателем будет V6 объемом 3.5 литра, также модель будет предложена с гибридной силовой установкой на базе 2-литровой "турбочетверки".

Основная интрига - коробка передач. Есть версия, что вариатор уступит место 9-диапазонному "автомату". Разумеется, модификации с системой полного привода по-прежнему будут в строю.

Новый Pathfinder должен дебютировать до конца этого года, продажи машины стартуют уже в следующем. Напомним, Pathfinder покинул Россию еще три года назад. Причина - низкий спрос. Поэтому вряд ли стоит ожидать возвращение модели в ближайшем будущем.