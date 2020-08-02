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02.08.2020 15:07
Рубрика: Происшествия

Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер вытянули на берег

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Керченском проливе полностью завершилась длившаяся несколько дней операция, организованная для подъема затонувшего на глубине около восьми метров бронетранспортера. Самый сложным оказался последний этап подъема. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-технического общества.

Фото: Военно-техническое общество
Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер подняли со дна

Как уточнили водолазы, опустившаяся на дно машина практически лежала на башне. Машину подняли со дна с помощью парашютов и начали медленно тащить к берегу.

- Последние 700 метров давались особенно тяжело. Трос постоянно рвался, а лодки из-за волн и ветра двигались очень медленно. Вытащить машину на берег удалось только в ночи, - рассказали в пресс-службе. - Ближе к берегу БРДМ-2 вытаскивали уже стальным тросом. Пытались работать с двумя тракторами - эффект от такого технического решения был нулевой. Тогда привезли еще один БРДМ. И благодаря его лебедке и одному трактору машина оказалась на берегу.

Напомним, бронетранспортер затонул в Керченском проливе во время патриотической акции "Керченский десант. Дорога мужества". Из-за сильного бокового ветра и высокой волны машина быстро набрала воду и затонула на глубине около восьми метров, в пяти километрах от таманского берега.

Военно-техническое общество обещает обязательно восстановить бронемашину, которую погрузили на фуру и начали транспортировать в столицу.

- Как только машина прибудет в Москву, мы оценим ее техническое состояние и приступим к процессу реставрации, - заверили в ВТО.

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