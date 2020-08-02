В "Роскосмосе" планируют отправить туристов к МКС в конце 2021 года

Участников первого в истории группового туристического полета на "Союзе" планируют объявить в начале следующего года, рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".

"По договору с компанией Space Adventures, специализирующейся на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Старт запланирован на конец 2021 года", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, в начале 2019 года "Роскосмос" подписал контракт с американской компанией Space Adventures на отправку двух космических туристов на МКС. Это должен быть первый полет, когда в составе экипажа будет сразу два туриста и один опытный космонавт - командир корабля.

Space Adventures - единственный туроператор, который занимается полетами в космос. Первый из них был организован российской стороной и данной американской компанией в 2001 году.