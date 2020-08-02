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02.08.2020 12:41
Рубрика: Общество

"Вектор" планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Текст: Ирина Невинная
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Мурашко: Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в октябре

"Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года - началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию", - завил он программе "Вести" на телеканале Россия-1.

Несколько дней назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований безопасности и эффективности вакцины от COVID-19, разработанной "Вектором", и ее тестирование на добровольцах началось.

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова на недавнем совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента России сообщила, что по плану государственная регистрация этой вакцины должна состояться в сентябре, а первую промышленную партию планируется произвести в октябре.

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В регионах Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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