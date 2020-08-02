Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф

Разметка на российских дорогах подчас оставляет желать лучшего. Случается, что краска стирается после зимы, прикрыта снегом, грязью или льдом, или, скажем, ремонтники нанесли новую временную разметку, которая конфликтует с сохранившейся старой и может ввести водителя в заблуждение. Что делать, если вы пересекли сплошную, приняв ее за прерывистую? Что следует говорить и делать, если вас остановили за это сомнительное нарушение сотрудники ГИБДД?

Ищите знаки

Перспективы добиться правды в разговоре с инспектором будут во многом зависеть от того, имелись ли на дороге знаки, запрещающие обгон с выездом на "встречку".

Согласно ГОСТу, такие обозначения должны устанавливаться на участках, где разметка трудно различима или не может быть своевременно восстановлена.

В любом случае, обратите внимание на все дорожные знаки на участке, где произошел выезд на "встречку". Случается, что полицейские вписывают в протокол дорожные знаки, обращенные к встречному движению, и для вас, соответственно, не обязательные.

Если знаков нет

Согласно пункту 9.1 ПДД, количество полос движения определяется разметкой и/или знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7 и 5.15.8. Если ни разметки, ни таких знаков нет, предполагается, что сам водитель должен принять во внимание ширину проезжей части.

Стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина проезжей части, расположенная слева.

Соответственно, примите во внимание это обстоятельство, и при нечеткой разметке держитесь своей, визуально вами определенной, половины дороги.

Что делать, если вас оштрафовали?

Нередка ситуация, когда знаки, запрещающие обгон по "встречке", отсутствуют, разметка стерта или загрязнена, а инспектор тем не менее выписывает вам штраф или вызывает в группу разбора. Ведь, как известно, согласно статье 12.15 КоАП РФ, за такое нарушение вам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления автомобилем или мотоциклом на срок от четырех до шести месяцев.

Выбрать из двух наказаний должен будет сотрудник группы разбора, приняв во внимание историю соблюдения вами правил ГИБДД. В любом случае, аргументом в разговоре с полицией могут стать данные с вашего видеорегистратора - на кадрах будет хорошо видно, что разметка в месте вероятного нарушения ненадлежащего качества.

За отсутствием видеорегистратора не поленитесь вернуться на проблемное место и зафиксируйте дорожную ситуацию видеокамерой вашего смартфона. При этом обязательно "привяжите" фиксируемые участки трассы к ориентирам улицы (домам, знакам и прочим достопримечательностям) - это усилит вашу аргументацию.

Вооружитесь справкой от дорожников и метеослужб

Кроме того, если вы вознамерились отстоять свои права в суде, следует обратиться в соответствующий отдел региональной дорожной службы с запросом о степени износа дорожной разметки по определенной улице по состоянию на дату фиксации правонарушения. Действуйте на опережение. Обязательно укажите в запросе, что участок трассы находится в проблемном состоянии.

Не исключено, что в соответствующей структуре осведомлены о стершейся разметке, и вы оперативно получите необходимое вам подтверждение, что на данном участке запланированы восстановительные работы.

А если вас штрафуют за пересечение разметки, прикрытой свежевыпавшим снегом или наледью, запросите справку из Гидрометцентра, а также раздобудьте соответствующие показания других водителей, зафиксировав место и время их подачи. Эти данные также могут серьезно усилить вашу позицию в действиях по отмене штрафа.

Что делать, если вас оштрафовала камера

Настроенные на фиксацию пересечения разметки видеокамеры сфотографируют, как вы пересекаете сильно загрязненную (например, у стройки) или прикрытую выпавшими осадками сплошную. Случается и такое - камеры фиксируют пересечение сплошной линии тенью вашей машины.

Техника, как известно, не застрахована от ошибок. Дальше же все зависит от опыта и здравого смысла оператора. В Москве, к примеру, данные с камер перед отправкой в дорожную полицию просматривают специалисты ЦОДД. Именно они решают, как трактовать пересечение разметки в сложившейся ситуации. Не согласны с постановлением? Есть шанс оспорить его в суде, приложив фото нарушения и данные с вашего видеорегистратора.