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02.08.2020 13:01
Рубрика: ПДД

Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф

Текст: Борис Захаров
Разметка на российских дорогах подчас оставляет желать лучшего. Случается, что краска стирается после зимы, прикрыта снегом, грязью или льдом, или, скажем, ремонтники нанесли новую временную разметку, которая конфликтует с сохранившейся старой и может ввести водителя в заблуждение. Что делать, если вы пересекли сплошную, приняв ее за прерывистую? Что следует говорить и делать, если вас остановили за это сомнительное нарушение сотрудники ГИБДД?
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Ищите знаки

Перспективы добиться правды в разговоре с инспектором будут во многом зависеть от того, имелись ли на дороге знаки, запрещающие обгон с выездом на "встречку".

Фото: Антон Тушин/ТАСС
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Согласно ГОСТу, такие обозначения должны устанавливаться на участках, где разметка трудно различима или не может быть своевременно восстановлена.

В любом случае, обратите внимание на все дорожные знаки на участке, где произошел выезд на "встречку". Случается, что полицейские вписывают в протокол дорожные знаки, обращенные к встречному движению, и для вас, соответственно, не обязательные.

Если знаков нет

Согласно пункту 9.1 ПДД, количество полос движения определяется разметкой и/или знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7 и 5.15.8. Если ни разметки, ни таких знаков нет, предполагается, что сам водитель должен принять во внимание ширину проезжей части.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина проезжей части, расположенная слева.

Соответственно, примите во внимание это обстоятельство, и при нечеткой разметке держитесь своей, визуально вами определенной, половины дороги.

Что делать, если вас оштрафовали?

Нередка ситуация, когда знаки, запрещающие обгон по "встречке", отсутствуют, разметка стерта или загрязнена, а инспектор тем не менее выписывает вам штраф или вызывает в группу разбора. Ведь, как известно, согласно статье 12.15 КоАП РФ, за такое нарушение вам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления автомобилем или мотоциклом на срок от четырех до шести месяцев.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Выбрать из двух наказаний должен будет сотрудник группы разбора, приняв во внимание историю соблюдения вами правил ГИБДД. В любом случае, аргументом в разговоре с полицией могут стать данные с вашего видеорегистратора - на кадрах будет хорошо видно, что разметка в месте вероятного нарушения ненадлежащего качества.

За отсутствием видеорегистратора не поленитесь вернуться на проблемное место и зафиксируйте дорожную ситуацию видеокамерой вашего смартфона. При этом обязательно "привяжите" фиксируемые участки трассы к ориентирам улицы (домам, знакам и прочим достопримечательностям) - это усилит вашу аргументацию.

Вооружитесь справкой от дорожников и метеослужб

Кроме того, если вы вознамерились отстоять свои права в суде, следует обратиться в соответствующий отдел региональной дорожной службы с запросом о степени износа дорожной разметки по определенной улице по состоянию на дату фиксации правонарушения. Действуйте на опережение. Обязательно укажите в запросе, что участок трассы находится в проблемном состоянии.

Фото: iStock
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Не исключено, что в соответствующей структуре осведомлены о стершейся разметке, и вы оперативно получите необходимое вам подтверждение, что на данном участке запланированы восстановительные работы.

А если вас штрафуют за пересечение разметки, прикрытой свежевыпавшим снегом или наледью, запросите справку из Гидрометцентра, а также раздобудьте соответствующие показания других водителей, зафиксировав место и время их подачи. Эти данные также могут серьезно усилить вашу позицию в действиях по отмене штрафа.

Что делать, если вас оштрафовала камера

Настроенные на фиксацию пересечения разметки видеокамеры сфотографируют, как вы пересекаете сильно загрязненную (например, у стройки) или прикрытую выпавшими осадками сплошную. Случается и такое - камеры фиксируют пересечение сплошной линии тенью вашей машины.

Фото: Пресс-служба УАЗ
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Техника, как известно, не застрахована от ошибок. Дальше же все зависит от опыта и здравого смысла оператора. В Москве, к примеру, данные с камер перед отправкой в дорожную полицию просматривают специалисты ЦОДД. Именно они решают, как трактовать пересечение разметки в сложившейся ситуации. Не согласны с постановлением? Есть шанс оспорить его в суде, приложив фото нарушения и данные с вашего видеорегистратора.

#ПДД