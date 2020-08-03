Новости

В Охотском море затонуло судно с экипажем из двух человек 05:54
Вильфанд спрогнозировал комфортную погоду в Москве 05:45
Астронавты Херли и Бенкен назвали экипаж МКС суперкомандой 05:38
Леонид Рошаль оценил работу по борьбе с COVID-19 в России 05:35
Военные РФ раздадут сирийцам более 60 тонн продуктов в честь Курбан-байрама 05:17
На Чукотке продлили ограничения по COVID-19 05:04
На Курилах спасли семь рыбаков в Охотском море 04:55
Советник Трампа рассказал о санкциях и выгодной дружбе с Россией 04:53
О'Брайен: США надеются на заключение соглашение по ядерным вооружениям 04:43
Эксперты озвучили сумму кинопроката за первые выходные августа 04:31
Названы сроки запуска производства первых электромобилей в России 04:20
В Мексике застрелен освещавший деятельность полиции журналист 04:03
Тропические постельные клопы стали чаще кусать россиян 03:45
Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей 03:40
На Камчатке мужчина упал с 30-метровой скалы 03:38
Турист сломал пальцы скульптуре во время селфи в итальянском музее 03:32
ВМС и ВВС США провели учения в Черном море 03:24
Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков 02:49
Трамп намерен добиваться смертного приговора для Царнаева 02:27
ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа 02:20
Израильские военные уничтожили боевиков на границе с Сирией 02:03
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России 01:55
Полторы тысячи человек сдадут ЕГЭ в первый день дополнительного периода 01:53
Почти 50 полицейских пострадали во время протестов в Берлине 01:45
Красный лук стал причиной вспышки сальмонеллеза в США 01:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
03.08.2020 05:38
Рубрика: В мире

Астронавты Херли и Бенкен назвали экипаж МКС суперкомандой

Даглас Херли и Роберт Бенкен с экипажем МКС. Фото: NASA TV/AFP Даглас Херли и Роберт Бенкен с экипажем МКС. Фото: NASA TV/AFP
Даглас Херли и Роберт Бенкен с экипажем МКС. Фото: NASA TV/AFP

Американские астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен, вернувшиеся в воскресенье на Землю на космическом корабле Crew Dragon, назвали экипаж Международной космической станции (МКС) суперкомандой. Об этом они заявили во время выступления в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости
В "Роскосмосе" планируют отправить туристов к МКС в конце 2021 года

Херли и Бенкен находились на борту МКС вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также астронавтом НАСА Крисом Кэссиди. "Нам была предоставлена роскошная возможность попасть в суперкоманду на борту МКС с Крисом, Анатолием и Иваном, они проявили настоящую заботу о нас", - цитирует ТАСС Бенкена.

Crew Dragon компании SpaceX совершил первый пилотируемый старт с Земли в конце мая. Он доставил на орбиту астронавтов Херли и Бенкена, которые провели на МКС два месяца. Они помогали экипажу станции проводить работы по замене устаревших аккумуляторов и принимали участие в различных экспериментах на американском сегменте МКС. В субботу, первого августа, Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, а уже на следующий день приводнился у берегов Флориды.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом с территории США на космическом корабле местного производства. НАСА прекратило их в 2011 году. С тех пор российские "Союзы" доставляли американцев на орбиту.

В мире США Общество Космос

Главное сегодня

Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор