Астронавты Херли и Бенкен назвали экипаж МКС суперкомандой

Американские астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен, вернувшиеся в воскресенье на Землю на космическом корабле Crew Dragon, назвали экипаж Международной космической станции (МКС) суперкомандой. Об этом они заявили во время выступления в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Херли и Бенкен находились на борту МКС вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также астронавтом НАСА Крисом Кэссиди. "Нам была предоставлена роскошная возможность попасть в суперкоманду на борту МКС с Крисом, Анатолием и Иваном, они проявили настоящую заботу о нас", - цитирует ТАСС Бенкена.

Crew Dragon компании SpaceX совершил первый пилотируемый старт с Земли в конце мая. Он доставил на орбиту астронавтов Херли и Бенкена, которые провели на МКС два месяца. Они помогали экипажу станции проводить работы по замене устаревших аккумуляторов и принимали участие в различных экспериментах на американском сегменте МКС. В субботу, первого августа, Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, а уже на следующий день приводнился у берегов Флориды.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом с территории США на космическом корабле местного производства. НАСА прекратило их в 2011 году. С тех пор российские "Союзы" доставляли американцев на орбиту.