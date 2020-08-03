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03.08.2020 09:03
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ выпустит "молодежный" Xray Cross

Текст: Валерий Карташов

АвтоВАЗ скоро представит новую комплектацию модели Lada Xray Cross, ориентированную на молодежную аудиторию.

По сведениям "Российской газеты", в конце июля текущего года с линии ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) главного конвейера АвтоВАЗа сошло несколько Xray Cross с приставкой Black. Все экземпляры были оснащены "атмосферником" Renault H4Mk объёмом 1,6 литра (113 л.с.) и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E.

Новая спецверсия, которая окрашивается в белый цвет кузова, получила чёрную глянцевую крышу и такие же корпуса наружных зеркал. На пятой двери и рамках задних стёкол наклеены шильдики Black. Внутреннее убранство автомобиля имеет чёрную обивку потолка и стоек.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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По предварительным данным, в продаже новинка должна появится в ближайшие месяцы. Цены на семейство Lada Xray лежат в диапазоне от 641 900 до 1 055 900 рублей.

Напомним, в 2016 году компания изучала спрос на Lada Xray в дизайнерской версии Black Edition. Спецверсия обладала двухцветным оформлением кузова. Основной цвет - огненно-красный, цвет крыши - чёрный. Также в чёрный были выкрашены колёсные диски и корпуса боковых зеркал.

В апреле 2020 года стартовали продажи Xray Cross Instinct. Крыша, корпуса боковых зеркал и колесные диски такой машины окрашены в чёрный глянец. Салон может похвастать оригинальной обивкой кресел, глянцевыми ручками закрывания дверей, накладками на пороги, шильдиками на пятой двери и рамках задних стёкол. Спецверсию хэтчбека оснастили 8-дюймовым тачскрином с платформой "Яндекс.Авто".

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#Lada