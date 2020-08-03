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Билл Скарсгорд может вновь сыграть злого клоуна

Новости
    03.08.2020, 18:09
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Инсайдер из MCU Comic Джереми Конрад подтвердил информацию, опубликованную ранее Illuminerdi, согласно которой Marvel ищет на роль антагониста в сериале "Соколиный глаз" актёра "восточноевропейской внешности" в возрасте от 20 до 30 лет.

Фото: kinopoisk.ru
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Похоже, что кастинг предназначен для роли Казимира Казимирова - клоуна, вонзившего в комиксах стрелы в уши Соколиного глаза, в результате чего герой долгое время оставался глухим.

Более того, у Marvel уже есть потенциальный актёр на эту роль. Джереми Конрад отказался называть его имя до окончания кастинга, однако намекнул, что возраст актёра близок к границе требуемого возрастного диапазона, а сам он ранее прославился благодаря роли клоуна.

Такие характеристики наводят на мысль о том, что им может стать Билл Скарсгорд, исполнивший роль Пеннивайза в новой дилогии "Оно". Ему в августе исполняется 30 лет. Или речь может идти о 26-летнем Камероне Монахэне, сыгравший Джокера в сериале "Готэм".

Возможно, в картине также появится героиня Эхо, которая тоже была замешена в истории с потерей слуха Соколиным глазом.

Премьера сериала запланирована на 2022 год.

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