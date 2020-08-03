Дистанционное GMP-инспектирование стало международным стандартом

Новости

"Газпром" оспорит штраф в 57 млн евро из-за "Северного потока-2" 19:31
Бельгия установила рекорд существования без полноценного правительства 19:03
На Кубани арестовали владельца взорвавшейся заправки 18:57
Microsoft прекратит поддержку Cortana в мобильных устройствах 18:56
ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные 18:56
Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи 18:55
В Ингушетии установили личности двух убийц росгвардейца 18:37
Премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" опять перенесли 18:31
Росгвардейцы в Крыму спасли семью, унесенную в море 18:21
Росстат: Увеличилась доля зарплат и соцвыплат в доходах россиян 18:10
Адвокат историка Соколова будет защищать вдову расчлененного рэпера 18:06
Останкинская телебашня начнет желать москвичам "Спокойной ночи" 17:56
МИД: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств 17:46
Фантастический сериал "Орвилл" закрывается 17:44
Медведев получит дипломатический паспорт 17:40
Следком вручил спасшей младшего брата пятилетней девочке смарт-часы 17:35
Законы о защите минимального дохода должников могут принять в осеннюю сессию 17:30
В Коми из поврежденного трубопровода вылилось семь тонн нефти 17:28
ФСБ: Обвинения Ивану Сафронову не связаны с его работой в СМИ 17:25
Под Калининградом начались учения ВМФ "Океанский щит-2020" 17:20
Средняя цена нефти Urals в июле составила 43,91 доллара за баррель 17:18
Госдума: Информация об удаленном обучении в сентябре не подтверждается 17:15
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году 17:09
Netflix выпустит документальный сериал о культовых видеоиграх 16:50
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 19:02
Рубрика: Экономика

Через расстояния

Дистанционное GMP-инспектирование стало международным стандартом
Текст: Елена Попова (старший директор по регуляторным вопросам и политике в области здравоохранения AIPМ, к.м.н.)
Российская газета - Спецвыпуск № 170(8224)
Пандемия COVID-19 внесла коррективы в осуществление всех рутинных регуляторных функций, включая очное инспектирование производства лекарств. В условиях, когда ограничены перемещения по миру, а производства должны бесперебойно работать, обеспечивая возросшую потребность здравоохранения в лекарствах, важно сохранить регуляторную преемственность и обеспечить поддержание регуляторного статуса процедур, влияющих на обращение препаратов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одним из таких решений стало пролонгирование на один год правительством РФ сертификатов GMP, действие которых заканчивается в 2020 году, а также введение дистанционного инспектирования производств. Подобные меры также были внедрены регуляторными агентствами всех стран. Так, Европейской комиссией продлены все сертификаты GMP ЕС до конца 2021 года, выданные в ЕС и вне его. Для неинспектированных площадок рекомендованы дистанционные или документальные инспекции. MHRA (Великобритания) одним из первых регуляторных агентств в мире заявило о необходимости сосредоточиться на непрерывности поставок и процесса производства, сохранении регуляторных функций, используя альтернативные подходы для контроля - документальную оценку и обмен информацией о ранее выполненных другими регуляторами инспекциях.

Фото: iStock
Фармпроизводители получат доступ к мониторингу движения своих лекарств

FDA США приостановило все очные инспекции и сосредоточилось на проведении инспекций в удаленном и документальном формате, используя уже внедренную в стране риск-ориентированную модель оценки производства в тесной ее взаимосвязи с другими регуляторными данными, а также данными по контролю качества и фармаконадзору.

В период пандемии как никогда стала актуальной тема эффективного использования ресурсов регуляторов и отрасли, международного сотрудничества и "регуляторного доверия" (regulatory reliance), принятие во внимание отчетов других регуляторных органов мира о проведенных инспекциях и экспертизах, признание оценок, выполненных другими компетентными регуляторными органами. Страны, имеющие в своей системе инспектирования подходы, основанные на риск-ориентированной модели, смогли наилучшим образом адаптироваться к условиям пандемии и распределить ограниченные ресурсы. Все это позволяет не дублировать инспекции, сфокусировав работу на приоритетных производствах и новых функциях.

Внедрение формата дистанционных инспекций потребовало от регуляторных агентств и отрасли активного использования цифровых технологий: видеотуров по производству, предоставления большого объема документации по закрытым каналам связи, использования облачных хранилищ, работы с конфиденциальными данными и обеспечения информационной безопасности. А также проведения совещаний по теле- и видео-конференц-связи, работа в разных временных зонах, привлечение переводчиков и многое другое.

В период пандемии российская система инспектирования продемонстрировала новое качество своей работы

Несмотря на новизну этого опыта и порой экстремальность условий в пандемию первые результаты можно оценить как положительные. Отрасль работала в тесной взаимосвязи с регуляторами, внедряя новые для обеих сторон форматы работы. Благодаря своевременным и правильным управленческим решениям регуляторных органов РФ, оперативной перестройке системы инспектората Минпромторга РФ и ГИЛСиНП, а также конструктивному партнерству с индустрией российская система инспектирования продемонстрировала новое качество своего функционала, достойно справилась с задачами и успешно встроилась в международный формат.

По прошествии времени очень важно оценить этот опыт и опыт агентств других стран, и внедрять инструменты риск-ориентированной модели инспектирования, признания оценок других регуляторных органов, информационные технологии, дистанционное инспектирование производств с низким риском или результаты прежних инспекций в рутинную регуляторную практику. Это позволит всем эффективно перераспределить ресурсы и сфокусировать внимание на проблемных зонах, повышая качество продукции и производственных процессов.

Позиция

Хайнц Шмидт, директор компании Merck Life Science в России и странах СНГ:

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Система мониторинга движения лекарств не готова к полноценной работе

- В эпоху COVID-19 необходимость быстрой разработки эффективной терапии рождает спрос на требуемые для исследований материалы, а возросшая потребность в существующих препаратах должна обеспечиваться за счет немедленных поставок субстанций, сырья и прочих компонентов. По опыту Merck в таких условиях важно пересмотреть систему взаимодействия "производитель лекарства - поставщик материалов", утвердить критерии выбора альтернативных поставщиков, гарантировать строгое соблюдение стандартных операционных процедур обеспечения качества и обязательно убедиться, что все задействованные стороны осведомлены о том, что являются участниками COVID-поставок.

Наталья Моргунова, директор отдела клинических исследований, регистрации продукции и медицинских программ в России и Белоруссии компании "Ново Нордиск":

- Сейчас мы наблюдаем новый уровень взаимодействия между фарминдустрией и регуляторными органами, ориентированный на совместный поиск решений. Продление действующих сертификатов GMP на год, гибкие подходы к GMP-инспекциям и другие меры позволяют повысить доступность инновационных препаратов.

Дмитрий Овчинников, директор по регуляторным вопросам компании AbbVie по России и СНГ:

- В условиях пандемии AbbVie, как и другим фармацевтическим компаниям, пришлось преодолеть многие препятствия и оперативно перестраиваться для сохранения бесперебойности поставок. В конце мая проведена первая дистанционная инспекция нашей производственной площадки в Италии (AbbVieS.r.L.) на соответствие правилам российского GMP. В ходе инспекции было задано много вопросов, связанных с производственными процессами, организацией системы качества и безопасности, а также взаимоотношениями участников производственного процесса. Успешное проведение дистанционной инспекции площадки позволило продолжить процесс регистрации нового препарата.

Наталия Назарова, руководитель отдела регистрации и обеспечения качества лекарственных препаратов компании "Рош":

- В мае "Рош" стала первой международной компанией, которая в условиях пандемии прошла российскую дистанционную GMP-инспекцию своей зарубежной производственной площадки. Ее проведение потребовало тщательной оценки технических средств и подготовки всех сторон. Но с учетом ограничений, связанных с эпидемической ситуацией, это позволило максимально приблизиться к формату выездной инспекции на площадке.

Наталья Чукреева, директор по фармацевтической деятельности по странам ЕАЭС компании Сервье":

Фото: Istock
Рост производства фармпродукции в России составил около 30%

- Гибкий подход к поддержанию регистрационного статуса препаратов позволяет обеспечивать как их наличие, так и пациентоцентричность действий фармкомпаний. В период пандемии предприятия работали в напряженном режиме, восполняя срочные потребности здравоохранения. В мае и июне вступили в действие документы правительства и минпромторга, конкретизирующие правоприменение постановления № 440. В июне минпромторг продлил заключения для предприятий, в том числе и зарубежных. Считаем, что это способствует полноценному восстановлению отрасли.

Олег Прокофьев, директор по регистрации компании "Такеда":

- Пандемия создала условия, в которых всем игрокам фармрынка нужно было принять срочные меры для обеспечения пациентов качественными лекарствами. Ряд инициатив фармотрасли был учтен, также были внедрены дистанционные GMP-инспектирования. Эти меры позволили сохранить контроль за качеством лекарств и способствовали продолжению регистрационной деятельности в отношении новых препаратов.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

Главное сегодня

Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные
В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2"
Медведев: России удалось обеспечить безопасность граждан во время COVID-19
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Кто может оформить автокредит со скидкой
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию