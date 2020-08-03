Постановление губернатора Еврейской автономной области от 3 августа 2020 года № 217 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 29.07.2020 № 79-00-02/18-2403-2020 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

- в абзаце первом пункта 4 слова "по 03 августа 2020 года" заменить словами "по 17 августа 2020 года";

- дополнить пунктом 8 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"8. Возобновить с 03 августа 2020 года на территории Еврейской автономной области, за исключением территории муниципального образования "Смидовичский муниципальный район" Еврейской автономной области, деятельность:

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование, кроме спортивных лагерей, при условии соблюдения требований, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- спортивных организаций с учетом Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

- в пункте 6 слова "по 03 августа 2020 года" заменить словами "по 17 августа 2020 года";

- абзац первый пункта 7 дополнить словами ", с 04 августа 2020 года по 17 августа 2020 года (включительно)".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн







