Новости

Microsoft подтвердила намерение купить TikTok 10:25
ВВС Бразилии перехватили два самолета с тонной кокаина 10:24
В Генуе откроют новый мост спустя два года после обрушения старого 10:21
Предпринимательские доходы в России упали до 20-летнего минимума 10:11
Аналитики спрогнозировали будущее перекрестного субсидирования в России 10:06
В центрах госуслуг Москвы можно пройти медицинский чек-ап 09:59
В Московском зоопарке вновь появился манул 09:40
Рошаль назвал пандемию "репетицией биологической войны" 09:36
Читу оставил без воды обрушившийся котлован 09:30
В Москве воздух к среде прогреется до +25 и выше 09:27
Спасатели завершили дежурство в аэропортах Москвы 09:18
Еще 842 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:11
В Норильске произошло возгорание на ТЭЦ-2 09:07
АвтоВАЗ выпустит "молодежный" Xray Cross 09:03
Нарколаборатория обнаружена после пожара в частном доме в Домодедово 09:00
В Москве идут работы на перекрытом участке Тверской улицы 08:55
Владельцу турбазы на Алтае, где погибла семья, предъявили обвинение 08:52
Треть россиян приготовилась к снижению заработков 08:51
К поискам пропавшего в Бурятии Ан-2 подключились военные 08:42
Тимошенко назвала выбор нынешней власти трагической ошибкой украинцев 08:42
В России изучат возможности внедрения сети 6G 08:05
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 18 миллионов человек 07:33
Названы симптомы дефицита витамина D, которые часто не замечают 07:30
На Сахалине междугородний автобус с 30 пассажирами попал в ДТП 07:28
Более ста человек скончались после употребления алкоголя в Индии 07:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 августа 2020 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 3 августа 2020 года № 217 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 29.07.2020 № 79-00-02/18-2403-2020 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

- в абзаце первом пункта 4 слова "по 03 августа 2020 года" заменить словами "по 17 августа 2020 года";

- дополнить пунктом 8 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"8. Возобновить с 03 августа 2020 года на территории Еврейской автономной области, за исключением территории муниципального образования "Смидовичский муниципальный район" Еврейской автономной области, деятельность:

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование, кроме спортивных лагерей, при условии соблюдения требований, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- спортивных организаций с учетом Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

- в пункте 6 слова "по 03 августа 2020 года" заменить словами "по 17 августа 2020 года";

- абзац первый пункта 7 дополнить словами ", с 04 августа 2020 года по 17 августа 2020 года (включительно)".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией