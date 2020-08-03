Как пережили пандемию и закрытые границы трудовые мигранты

Трудовые мигранты, пережившие пандемию в России, смогли восстановить свою занятость на 80%, считает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. По данным российских властей, во время пандемии работы лишились около 40% трудовых мигрантов.

Есть проблемы на рынках, деятельность которых нормализовалась в лучшем случае наполовину, в ресторанах и кафе. А такси, например, уже вернулось к докризисным показателям, отмечает Коженов. "В нашу федерацию обращаются работодатели, которым нужны сотрудники. Сейчас у нас больше 7 тысяч открытых вакансий (обычно - 1-1,5 тысячи), - говорит он. - Причем это не значит, что никого нет - границы, по сути, закрыты, все, кто был в стране в марте, все здесь же и остались. Но, например, многие мигранты, обосновавшиеся в крупных городах, привыкли к своим относительно высоким зарплатам и не горят желанием ехать на сельхозработы куда-нибудь под Волгоград. Они говорят: мы лучше тут пересидим, немножко денег есть, земляки поддержат. Так что есть и работа, есть и безработные мигранты, но найти друг друга они когда не могут, а когда и не хотят".

Судить о численности трудовых мигрантов в России однозначно по официальным данным сложно. МВД сообщает, что за первые шесть месяцев этого года на миграционный учет было поставлено 5,3 млн иностранцев и лиц без гражданства. При это, как рассказали в Росстате, в первом квартале этого года трудовой патент оформили чуть больше 1,7 млн иностранцев, плюс еще одколо 10 тысяч получали в первом квартале этого года разрешение на работу. Коженов полагает, что реальное число трудовых мигрантов в России находится в районе 10 млн человек, больше всего украинцев (до 4 млн), узбеков (3 млн), по 1 млн приехало из Таджикистана и Киргизии.

Вопреки распространенным представлениям, мигрант за низкую зарплату работать не будет. У него расходов больше, чем у местных жителей. Надо и билеты туда-обратно отработать, и трудовой патент, расходов много, как минимум на 10 тысяч рублей в месяц больше, чем у россиян, подчеркивает Коженов. Поэтому они все ищут хороший оклад или сдельную оплату, например, в том же такси.

После того как было предусмотрено продление документов на пребывание в России и на работу, у мигрантов остались две главные проблемы, объясняет Коженов.

Во-первых, очень многие из них хотят вернуться домой. Они соскучились по родным, накопились какие-то дела. Но границы закрыты, и никуда поехать они не могут. При этом в их странах примерно такое же число людей хочет рвануть в Россию на заработки.

Мигрант за низкую зарплату работать не будет: у него расходов больше, чем у местных жителей

Во-вторых, мигранты страдают от неплатежей. По оценке Вадима Коженова, за минувшие десять лет число случаев, когда трудовым мигрантам не платили за их работу, стабильно сокращалось, эти ситуации стали редкими исключениями. Сейчас же число обращений с жалобами на нечистоплотных работодателей резко возросло. Впрочем, от вала неплатежей страдает вся экономика, мигранты же могли оказаться самыми пострадавшими из-за того, что среди них в целом больше неофициально трудоустроенных.

По данным Ассоциации частных агентств занятости, наиболее пострадавшим среди мигрантов оказались няни и уборщицы. При этом у строителей дела не так плохи.