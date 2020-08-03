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03.08.2020 21:19
Рубрика: Спорт

Почему новый приговор Кокорину и Мамаеву ничего не изменит

Текст: Илья Соболев
В понедельник Мосгорсуд частично пересмотрел приговоры футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. В новой версии вердикта реальный срок Кокорина остался без изменений. А вот Мамаева по делу о хулиганстве суд оправдал, заменив ему уже отбытый тюремный срок на исправительные работы.

Невиновными в хулиганстве были признаны и два других фигуранта дела - младший брат Кокорина Кирилл и друг названной троицы Александр Протасовицкий. Их реальные сроки также были заменены годом исправительных работ. Таковы промежуточные итоги пересмотра нашумевшего дела. Промежуточные, потому что история, судя по всему, еще не закончилась. Сторона Александра Кокорина уже заявила, что не согласна с новым приговором и снова намерена его обжаловать.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
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За всеми судебными хитросплетениями, не очень понятными рядовому человеку, важно не упустить главного. Футболисты снова пришли в суд. Только на этот раз, не по принуждению, а по собственной воле. Бороться за "честность и справедливость", отстаивать, как бы странно это не звучало, свое "доброе" имя.

Дело игроков после жалобы было передано на апелляционное рассмотрение еще в мае этого года. С тех пор заседание по пересмотру приговоров футболистам переносилось несколько раз. Так что слово суд в новостных сводках применительно к Кокорину и Мамаеву мелькало еще почаще, чем отчеты о собственно их игре.

В какой-то степени суд и стал их футбольным полем. Разговоры о том, как ребята изменились, пересмотрели отношение к жизни, к окружающему миру, находясь под стражей, сейчас кажутся чем-то неправдоподобным из прошлого. Теперь игроки идут в суд, не сомневаясь в своей правоте. Словно не было ни поднятого Кокориным стула, которым он угрожал немолодому человеку, ни коллективного избиения шофера, в чью машину пыталась усесться пьяная компания.

И вот теперь они пришли за реваншем. Что отрицать, у них квалифицированные адвокаты. Отбывшие заслуженное наказание вдруг вспомнили о поруганном достоинстве. Но не жертв, а своем собственном.

Как будто именно в суде добывается доброе имя. И вердикт на бумаге способен заставить людей пересмотреть свое отношение к тем, кто запятнал свое имя. Хотя, может, вовсе не в репутации дело. До заседания нет-нет, а раздавались рассуждения о размерах материальных компенсаций в случае полного оправдания футболистов. Суммы, о которых идет речь, немаленькие.

Вернуть себе имя можно. Но добиться нового приговора в суде для этого недостаточно. Имя добывается в жизни, а в случае футболистов еще и на поле. Что происходит с игроками в повседневности, судить не беремся: близким и родным тут должно быть виднее. А вот их футбольная жизнь на глазах у всех. За десять матчей в "Сочи" Александр Кокорин забил семь мячей. На первый взгляд, приличные показатели, но по факту относиться к ним нужно с осторожностью. Три из них Кокорин провел в сюрреалистичном матче против ростовских подростков, еще два - с пенальти. В общем, статистика не самая репрезентативная.

Фото: instagram@kokorin9
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Гораздо больше характеризует Александра история с переходом в московский "Спартак". Признаемся себе, по окончании контракта с "Зенитом" мы надеялись увидеть Кокорина во французском "Марселе", куда его, по информации инсайдеров, лично звал экс-наставник питерцев Андрэ Виллаш-Боаш, в итальянской "Роме", которая, как говорят, реально интересовалась нападающим - да в любом месте, оказавшись в котором, Кокорин доказал бы, что хочет измениться, хочет совершенствоваться, хочет быть другим. Но это были лишь проекции наших собственных надежд. Саша остался в РПЛ, там, где комфортно. Там, где ему могут предложить трехлетний контракт с зарплатой, как говорят, под три миллиона евро в год и двухмиллионным подписным бонусом. Таких денег не зарабатывает даже лучший бомбардир Италии, обладатель европейской "Золотой бутсы", форвард "Лацио" Чиро Иммобилле.

"Меня многие спрашивали, поменяла ли меня тюрьма, чему-то научила? - еще в июне рассуждал Кокорин и сам же отвечал на вопрос. - Ничему не научила".

Жаль...

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