Раскрыта стоимость нового дешевого смартфона Google на чистом Android

Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat!



-6+128GB, $349 in the US

-Snapdragon 730G

-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499

-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing

-144x69.4x8.2mm, 143g

-3140mAH Battery