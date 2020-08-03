Аналитики подсчитали, на сколько подорожали легковые автомобили в России

В первом полугодии 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 миллион 676 тысяч рублей. Это на 8,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эти данные приводит аналитическое агентство "Автостат". Средневзвешенная цена иномарки составила 1 миллион 962 тысячи рублей, прирост достиг 9,1 процента. У отечественного автомобиля этот показатель составил 700 тысяч рублей, удорожание на 6,3 процента.

В агентстве уточнили, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели. При этом учитывались модификации - объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов.

Напомним, по объему выручки на отечественном рынке за первые 4 месяца этого года лидирует Kia, за ней следует Toyota. На покупку новых легковых автомобилей россияне за этот период потратили 697,5 миллиарда рублей. Это на 10,3 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года.