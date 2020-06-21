На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

Обвал продаж на российском рынке больно ударил по карманам автопроизводителей. Тем не менее, они не спешат уходить из нашей страны, ведь из-за пандемии коронавируса на других рынках ситуация ненамного лучше.

Гонки за деньгами

Фото: Пресс-служба Kia

В условиях падения реальных доходов большинство покупателей выбирает новую машину не столько по дизайну и техническим характеристикам, а, прежде всего, по соотношению цены и оснащения. Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.

Так, лидером по объему выручки на российском авторынке остается Kia, которая за январь-апрель 2020-го "заработала" в нашей стране 76,7 млрд рублей (-20,4%). Догнала корейского конкурента по этому показателю компания Toyota, чья выручка в отчетный период составила те же 76,7 млрд рублей (-1,1%). Таким образом, исходя из лучшей динамики, Toyota в дальнейшем вполне может обойти Kia по объему выручки.

Как отмечает директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников, оба бренда вполне заслуженно занимают лидирующие позиции в рейтинге лидеров российского рынка по выручке, но если для Kia столпами продаж являются популярные модели, рассчитанные на массовый спрос, то в модельном ряду Toyota есть как сравнительно доступные модели, так и дорогие внедорожники, которые можно отнести к премиальному сегменту.

"В ближайшие месяцы фактором укрепления позиций для Kia станет включение ряда ее моделей в госпрограммы стимулирования спроса, действие которых теперь расширено на автомобили ценой до 1,5 млн рублей. Для Toyota фактором укрепления позиций станут модели верхней ценовой категории, спрос на которые более устойчив во время кризиса", - констатирует Владимир Мирошников.

Действительно, значительно продвинулись в рейтинге доходности автопроизводителей премиальные BMW и Mercedes-Benz, которые к тому же сумели увеличить выручку, несмотря на общее падение российского авторынка. Так, в январе-апреле 2020-го BMW "положил в карман" 59,6 млрд рублей (+13,9%), в результате обогнав по уровню "заработков" Mercedes-Benz, чей результат составил 59,5 млрд рублей (+1,9%).

По словам руководителя по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александра Захарова, из-за снижения курса рубля автомобилисты, которые имели сбережения в валюте, отдали предпочтение премиум-сегменту. Это объясняется тем, что целевая аудитория клиентов, покупающих премиальные иномарки, не так сильно подвержена влиянию кризиса и зачастую инвестирует деньги в дорогостоящие покупки. Кроме того, многие модели BMW и Mercedes-Benz сохраняют высокую остаточную стоимость в данном сегменте.

АвтоВАЗ теряет в доходах

На этом фоне продолжает терять позиции АвтоВАЗ, который по итогам четырех месяцев 2020 года выпал из тройки лидеров по объему выручки, пропустив вперед BMW с Mercedes. Несмотря на то, что тольяттинский автогигант остается безусловным лидером с точки зрения продаж, по доходности он показал лишь пятый результат - 58,8 млрд рублей (-18,6%). Получается, что в текущих экономических и рыночных условиях продавать в России премиальные иномарки стало выгоднее, чем массовые автомобили.

"Российский авторынок традиционно переживает спад продаж в период низких цен на нефть. Опасения потери работы и снижения уровня жизни больнее всего бьют по менее защищенным слоям населения с невысокими доходами, что, в свою очередь, наиболее сильно сказывается на нижнем ценовом сегменте авторынка. Небогатые люди в кризис чаще отказываются от покупки новой машины, срок службы автомобилей до замены на новый продлевается, а часть спроса уходит на вторичный рынок", - говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

Впрочем, автомобили АвтоВАЗа по-прежнему остаются самыми массовыми и востребованными среди россиян, добавляет старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. По ее мнению, дизайн и модельный ряд Lada не просто хорошеют, но и имеют устойчивый спрос, которому может позавидовать любой другой международный участник рынка.

Действительно, по доходности на российском рынке позади АвтоВАЗа оказались многие производители массовых иномарок. Так, в топ-10 лидеров по объему выручки за январь-апрель 2020-го также вошли Hyundai (57,4 млрд руб., -17%), Volkswagen (44,8 млрд руб., -9,9%), Skoda (36,9 млрд руб., +0,5%), Renault (34,7 млрд руб., -8,1%) и Nissan (33,3 млрд руб., -7,6%). Стоит при этом отметить Skoda, ставшую единственной массовой маркой, которая в отчетный период показала рост выручки, пусть и символический.

По словам Владимира Мирошникова, одним из факторов успеха бренда Skoda, наравне со взвешенной ценовой политикой и ставкой на локальное производство, стало обновление модельного ряда. На российский рынок вышли новый компактный кроссовер Karoq и лифтбек Rapid второго поколения, а до конца года будет представлена новая Octavia. Также успехом у потребителей пользуется среднеразмерный кроссовер Kodiaq.

В свою очередь, Александр Захаров отмечает, что рост выручки Skoda объясняется интересом российских автомобилистов к новой, появившейся только в феврале, модели Karoq. Причем самой востребованной у покупателей стала полноприводная модификация нового кроссовера.

Автопром затягивает пояса

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В целом за январь-апрель на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили, по оценкам "Автостата", 697,5 млрд рублей, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом еще в первом квартале денежная емкость российского авторынка была лучше прошлогодней на 11%, однако из-за апрельского обвала продаж на 73% она резко снизилась вследствие пандемии коронавируса и последовавших ограничений в работе автодилеров. Так, в апреле жители нашей страны купили автомобилей лишь на 70 млрд рублей, хотя прежде среднемесячный показатель немного превышал 200 млрд рублей. Однако несмотря на растущие убытки, автопроизводители не намерены покидать российский рынок.

Как считает Анна Бодрова, восстановление спроса будет медленным и продлится до конца 2020 года. О коренном развороте в отрасли можно будет говорить только после уверенного восстановления деловой активности в стране и роста доходов россиян. Главная задача автопрома в сложившейся ситуации - избегать перепроизводства и минимизировать операционные расходы на рынках присутствия.

"Цены на автомобили в любом случае будут расти, как минимум в той мере, в какой будет слабеть рубль. Но специально задирать цены, чтобы отбить потери из-за падения продаж, нет большого смысла, поскольку все упирается в покупательную способность населения, а сохранить объемы продаж важнее. Покидать же такой емкий и потенциально растущий рынок, как российский, тоже нет смысла, если только структурные финансовые проблемы не заставят сделать это, как пришлось поступить концерну Ford в прошлом году, еще до всякого кризиса и эпидемии. Сегодня в связи с падением продаж новых машин проблемы испытывают автопроизводители по всему миру", - резюмирует Алексей Калачев.