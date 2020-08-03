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03.08.2020 11:08
Рубрика: Происшествия

В Крыму пять пассажиров разбившегося автобуса остаются в тяжелом состоянии

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Трое пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе "Таврида" находятся в тяжелом стабильном состоянии в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6", двое - в крайне тяжелом. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым.

Фото: Пресс-служба МЧС России/ РИА Новости
В Крыму по делу о ДТП с автобусом арестован перевозчик

- Кроме того, одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одной пациентки - удовлетворительное. Планируется перевод одной из пациенток в Перинатальный центр, - уточнили в Минздраве.

Напомним, ДТП произошло рано утром 31 июля на трассе "Таврида" в районе Белогорска. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший пассажиров из Краснодара, врезался в стоявший на обочине "КамАЗ" с прицепом. В автокатастрофе погибли девять человек, в том числе заснувший за рулем водитель.

В минувшую субботу Киевский районный суд Симферополя арестовал на один месяц - до 31 августа - индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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