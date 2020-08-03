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03.08.2020 16:52
Рубрика: Происшествия

В санатории "Форос" обвинили в хамстве прогнанных нагайкой туристов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Руководитель сервисной служба санатория "Форос", чей охранник нагайкой прогонял отдыхающих с лечебного пляжа здравницы, изложила свою версию инцидента. Галина Лукашова считает, что семейная пара, пытавшаяся попасть на пляж с ребенком и матерью, захотела с помощью некорректной нарезки скандального видео заработать новых подписчиков своего блога в соцсетях.

Фото: www.youtube.com
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Галина Лукашова по сути подтвердила изложенную накануне версию мэра Ялты Ивана Имгрунта: муж, жена, ребенок и бабушка для отдыха из восьми карт пляжа выбрали три лечебных, где произошел скандал. По словам сотрудника санатория, возмутителям спокойствия всего лишь предлагалось пройти сто метров вдоль берега и отдыхать на общедоступном пляже.

- С такой же галькой, морем, входом, - отметила Лукашова. - Но без охраны и стационарного навеса, но со свободным доступом, бесплатно. Вот только шезлонг надо будет взять в аренду. Но нет! Они же отдыхали на этом месте шесть лет! И будут отдыхать!!! Потому что они Водный кодекс почитали и считают, что везде им все должно быть доступно и бесплатно. Семья посчитала, что однозначно может пользоваться шезлонгами лечебного пляжа, выкинув с них вещи гостей, которые ушли на обед в санаторий. Но тут не выдержали отдыхающие санатория и обратились за помощью к охране. Почему посторонние на территории? Почему хамят? Почему вещи соседей выкидывают? Почему без карты гостя, а значит без справок. А значит кто даст гарантию безопасности гостей и безопасности их детей?

Лукашова подтвердила, что территорию санатория "Форос" охраняют в том числе и казачьи формирования, и по версии сотрудницы, обсуждаемый в соцсетях казак "и пальцем не тронул".

- И вещи тоже никто в море не выкидывал, - уверяет автор поста. - Действия охранника не оправдываю, но знаю, что он хороший человек, имеющий большой опыт работы и определенные заслуги. Его отстранили от работы. Хорошего, достойного мужика, и виной этому эта "хайповая" семья, что повысила свой рейтинг на 2000 подписчиков. Ну, видимо, им от этого станет лучше.

При этом руководитель сервисной служба санатория обратила внимание на другую норму Водного кодекса, в котором есть и понятие "лечебный пляж".

- Там отдыхают гости санатория, которые приезжают к нам с кучей справок, оформляют санаторно-курортные карты, сдают анализ на COVID-19, бегают по врачам за справкой об эпидокружении и, в конце концов платят деньги за отдых, - обратила внимание она. - Там есть стационарные теневые навесы, есть лежаки и полотенца. Вкладываются серьезные средства в инфраструктуру, в хорошем состоянии содержится и приумножается парковая зона (а это 70 гектаров), содержится в чистоте пляжная зона с открытыми картами.

Фото: Страница санатория "Форос" в Instagram
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Правда, многие пользователи соцсетей указывают на несовершенство норм Водного кодекса РФ, который прямо не указывает критерии, по которым пляж может быть отнесен к числу лечебных. Например, во времена СССР такими считались пляжи с проходящими водные процедуры больными туберкулезом, но ограничение вводилось именно для того, чтоб больные санатория не заразили здоровых отдыхающих. Теперь же все с точностью наоборот: как правило, пляж объявляется лечебным, чтобы оставить его закрытым для нежелательных случайных отдыхающих и не беспокоить состоятельных гостей. И этим грешат не только санатории, но и многочисленные ведомственные пансионаты, на береговые линии которых сегодня не попасть.

Напомним, охранник препятствовал отдыху семьи на лечебном пляже санатория "Форос" и пригрозил туристам плеткой. Автор выложенного в интернет видео Влада уверяет, что охранник хамил, матерился и угрожал, не предъявляя никаких нормативных документов о закрытии свободного доступа на пляж. Также видно, как он выбивает из рук туристки сотовый телефон. Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по РК, полиция начала проверку по факту инцидента.

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