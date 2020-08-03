Спецназ обезвредил киевского террориста

Спецназ СБУ схватил киевского террориста. Как передает strana.ua, группа "Альфа" ворвалась в офис банка в тот момент, когда мужчина разговаривал с журналистом телеканала ZiK. Беседа транслировалась в эфир, однако слов не было слышно. Возможно, полиция запретила их передавать.

Спецназовцы перехватили шнур, который был привязан к ноге террориста и, предположительно, был присоединен к бомбе, а затем вывели мужчину из здания и увезли.

Незадолго до штурма полиция обратилась к журналистам с просьбой выключить камеры.

Напомним, некий Сухроб Каримов, гражданин Узбекистана, около 12 часов дня вошел в помещение "Универсал Банка" в киевском бизнес-центре "Леонардо" и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Работники банка смогли покинуть помещение, в заложниках осталась только руководитель отделения. От полиции во время переговоров он потребовал предоставить ему возможность выступить по телевидению.