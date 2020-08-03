Киевским террористом оказался гражданин Узбекистана

Террористом, захватившим отделение банка в Киеве, оказался гражданин Узбекистана, некий Сухроб Каримов. Об этом сообщает strana.ua со ссылкой на данные правоохранительных органов.

"По предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 1988 года рождения. Судя по его соцсетям, это психически нестабильный человек. Мы до сих пор не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - сообщил замглавы МВД Антон Геращенко. Он также не исключил силового варианта, если переговоры провалятся.

По его данным, мужчина около 12 часов вошел в помещение "Универсал Банка" в киевском бизнес-центре "Леонардо" и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Работники банка смогли покинуть помещение, в заложниках осталась только руководитель отделения.

По словам Геращенко, террорист требует выхода в прямой эфир.

При этом работники банка рассказали strana.ua, что мужчина хочет получить 40 тысяч гривен.

Стоит отметить, что это уже третий теракт в Украине за последние недели. В июле заложников захватывали в Луцке и Полтаве.