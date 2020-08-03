Новости

Стала известна дата открытия Skypark Moscow на Воробьевых горах 15:09
На Сахалине психиатра осудили за продажу квартиры пациентки 15:01
По факту драки бывших десантников с росгвардейцами возбуждено дело 14:55
В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2" 14:52
Замдиректора ФСИН назначен бывший главный полицейский Москвы 14:42
Создатель "Чернобыля" рассказал о сериале по мотивам The Last of Us 14:31
Киевским террористом оказался гражданин Узбекистана 14:22
Нижегородского следователя будут судить за гибель человека 14:07
Бесплатный велопрокат в Москве продлен до конца лета 14:06
Захвативший банк в Киеве террорист потребовал выхода в прямой эфир 13:56
Семьям погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выплатят по миллиону рублей 13:55
Челябинский автомобилист протаранил во дворе пять легковушек 13:55
На мусоровозах появится новая маркировка 13:48
Собянин поздравил Дмитрия Савичева с 400 баллами на ЕГЭ 13:42
В Нижнем Новгороде задержан бывший глава районной администрации 13:33
Премьеру фильма Алексея Учителя "Цой" перенесли 13:31
В зоне высокого риска осталось менее трети крупнейших компаний России 13:27
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром 13:15
В Киеве террорист захватил отделение банка 13:12
Названы московские парки, где чаще нападают клещи 13:09
Мишустин назначил нового замминистра финансов 13:05
Эми Адамс сыграет в фильме о превращении в собаку 13:02
Судьбу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, решат присяжные 13:02
ФАС одобрила заявку Hyundai на покупку завода GM в Санкт-Петербурге 13:02
Видео: в Бразилии легкомоторный самолет рухнул на трассу 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 14:22
Рубрика: В мире

Киевским террористом оказался гражданин Узбекистана

Текст: Юрий Когалов

Террористом, захватившим отделение банка в Киеве, оказался гражданин Узбекистана, некий Сухроб Каримов. Об этом сообщает strana.ua со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Фото: Ukrainian Interior Ministry/Handout via REUTERS
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом

"По предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 1988 года рождения. Судя по его соцсетям, это психически нестабильный человек. Мы до сих пор не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - сообщил замглавы МВД Антон Геращенко. Он также не исключил силового варианта, если переговоры провалятся.

По его данным, мужчина около 12 часов вошел в помещение "Универсал Банка" в киевском бизнес-центре "Леонардо" и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Работники банка смогли покинуть помещение, в заложниках осталась только руководитель отделения.

По словам Геращенко, террорист требует выхода в прямой эфир.

При этом работники банка рассказали strana.ua, что мужчина хочет получить 40 тысяч гривен.

Стоит отметить, что это уже третий теракт в Украине за последние недели. В июле заложников захватывали в Луцке и Полтаве.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2"
Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Какие меры поддержки автопрома продлят на 2021 год
Киевским террористом оказался гражданин Узбекистана
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор