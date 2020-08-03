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03.08.2020 13:56
Рубрика: В мире

Захвативший банк в Киеве террорист потребовал выхода в прямой эфир

Текст: Юрий Когалов

Террорист, захвативший заложницу в отделении "Универсал Банка" в киевском бизнес-центре "Леонардо", потребовал предоставить ему возможность выступить по телевидению. Об этом проинформировал телеканал ZiK, представителя которого пустили за оцепление.

Фото: Ukrainian Interior Ministry/Handout via REUTERS
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О захвате отделения банка ранее сообщил замминистра МВД Антон Геращенко. "3 августа в 12​​​.00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие спецоперация "Гром", - написал Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Как передает strana.ua, место происшествия оцепила полиция и нацгвардия, к зданию бизнес-центра прибыли пожарные, саперы, снайперы, представители спецслужб.

Стоит отметить, что это уже третий теракт на Украине за последние недели. В июле заложников захватывали в Луцке и Полтаве.

По мнению журналистов, захват отделения банка мог стать следствием того, что ранее президент Владимир Зеленский пошел на уступки луцкому террористу. "Когда президент записывает идиотское видео по требованию психа, он должен привыкнуть, что после одного раза это может стать его постоянной работой", - отметила заместитель главного редактора strana.ua Светлана Крюкова.

В мире экс-СССР Украина Захваты заложников

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