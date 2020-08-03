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03.08.2020 14:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota обновила Land Cruiser Prado. У него появился мощный дизель

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Вслед за Fortuner и Hilux компания Toyota представила обновлённый Land Cruiser Prado. Внешне модель не получила изменений, все они - под капотом и в салоне.

Land Cruiser Prado 2021 модельного года обзавёлся модернизированным комплексом ассистентов безопасности Toyota Safety Sense 2.0, который научился замечать пешеходов и велосипедистов быстрее и в условиях плохой освещённости.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Как и обновлённые Hilux и Fortuner, LC Prado обзавёлся модернизированным дизелем 2.8 литра, отдача которого выросла со 177 до 204 л.с., а пиковый крутящий момент стал больше на 50 Нм - 500 Нм. Несмотря на увеличение показателей мощности и тяги мотор стал экономичнее примерно на 17%.

Пока обновлённый внедорожник можно купить только на японском рынке, где цена на него стартует от 4285 000 йен (около трёх миллионов рублей). В России актуальная версия Land Cruiser Prado стоит от 3.4 миллиона рублей.

Ранее Toyota объявила о старте российских продаж обновлённых Hilux и Fortuner. Когда обновлённый Prado привезут в Россию, не сообщается, но это может случиться уже в этом году.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota