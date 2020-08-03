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03.08.2020 16:02
Рубрика: Власть

У российских баз в Сирии пролетел очередной самолет-разведчик США

Текст: Юрий Гаврилов
Разведывательная авиация США не оставляет попыток пошпионить за российскими военными объектами на территории Сирии. Очередной такой рейд выполнил американский патрульный противолодочный самолет P-8A "Посейдон".
Фото: AP Photo/Sang Tan Фото: AP Photo/Sang Tan
Фото: AP Photo/Sang Tan

Вообще разведборта и беспилотники США буквально нацелены на районы присутствия наших военных, в том числе и за пределами России. Недели не проходит, чтобы их не засекали неподалеку от нашей авиабазы в сирийском Хмеймиме и в районе порта Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Последний раз Р-8А приближался со стороны Средиземного моря к нашей авиабазе и флотскому объекту на высоте 8,6 тысячи метров и на расстояние от 50 до 60 километров. То есть "Посейдон" был совсем рядом от 12-мильной морской границы Сирии. Надо иметь в виду, что только в июле американские морские разведчики совершили, меньшей мере, три полета неподалеку от российских баз в Сирии.

Фото: Национальный центр управления обороной Российской Федерации
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Разумеется, это не осталось без реакции наших военных. Официальных сведений о том, что в конце нынешней недели на перехват американского разведчика с Хмеймима поднимались российские истребители, не было. Но ранее такое случалось не раз. Они в прямом смысле слова отгоняли разведывательные самолеты подальше от береговой линии. А потом командование 6-го оперативного флота ВМС США жаловалось, что инциденты в Средиземноморье у границ Сирии повторяются вновь и вновь. Понятно, что адмиралы в Вашингтоне спят и видят, как их воздушные разведчики хозяйничают в любых небесах. А российское командование и наши пилоты этому мешают. Мало того, что истребители РФ постоянно перехватывают боевую авиацию США, так еще и делают это дерзко, а подчас даже устрашающе. Американцы к такому отпору явно не привыкли.

Не привыкли они и к тому, что их шпионские рейды пресекаются нашими военными у границ РФ. В частности, неподалеку от крымского побережья. Показательная деталь. Что к Сирии, что в Черное море американцы обычно посылают самолеты-разведчики, дислоцирующиеся на авиабазе ВМС США Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Слишком близко к Крыму, сирийскому Хмеймиму и Тартусу те же "Посейдоны" не подходил и границу чужых стран не нарушают, понимая, что в этом случае могут быть сбиты. Скажем, в районе Крыма самолеты США обычно курсируют на высотах от 5,7 до 7,7 тысячи метров примерно в 80 км от побережья.

Понятно, что к Крыму и Сирии P-8A и другие разведывательные средства США подлетают не из праздного любопытства. Интерес американских военных к этим регионам постоянно возрастает. Причем воздушные разведчики США не редко появляются там во время различных учений российского флота и боевых операций наших ВКС в Сирии.

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