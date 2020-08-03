В России разработали ГОСТ по отзыву машин

Стартовало публичное обсуждение первого в России стандарта по отзыву автомобилей, об этом информирует пресс-служба Росстандарта.

В частности, сервисные кампании смогут быть не только добровольными, но и принудительными, а дефекты будут делиться на несколько классов. Но все это касается в большей степени автопроизводителей. Также в страховые компании и в ГИБДД будут отправляться сведения об автовладельцах, которые игнорируют требование посетить сервисный центр.

Как отметили в агентстве, единая система отзывов автомобилей и ее оформление по единообразным правилам в рамках ГОСТ позволит отрегулировать работу всей цепочки организаций, которые обеспечивают жизненный цикл транспортного средства и его соответствие требованиям технического регламента.

Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под эту процедуру попало около 4 млн транспортных средств. Только в этом году уже объявлено около 75 отзывов на 300 тысяч машин.

На прошлой неделе, например, сообщалось о начале отзывной кампании, которая затрагивает 1019 автомобилей Mercedes-Benz S-Class. У автомобилей могут не выдержать заглушки двигателя, обеспечивающие герметичность системе охлаждения агрегата.