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04.08.2020 17:36
Рубрика: Происшествия

Адвокат: В "деле Голунова" отсутствует заказчик

Текст: Иван Петров
Следователи в ходе расследования резонансного уголовного дела о подбрасывании полицейскими наркотиков журналисту Ивану Голунова пришли к выводу об отсутствии заказчиков этого преступления. Об этом ТАСС во вторник рассказал адвокат одного из полицейских - Игоря Ляховца.

Как заявил адвокат Алексей Коврижкин, по версии следователей СК России, оперативники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.

Фото: vesti.ru
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Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что в окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Хотя версия о том, что он может быть, прорабатывалась ранее в ходе расследования.

Недавно сообщалось, что Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым экс-полицейским, участвующих в операции по его задержанию, а значит и в подбрасывании наркотиков. Журналист требует от бывших сотрудников правоохранительных органов 5 миллионов рублей в качестве компенсации причиненного ему морального вреда.

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года. 8 июня суд поместил его под домашний арест. После масштабной общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден уже 11 июня. Все обвинения с него были сняты.

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Уголовное преследование, как пояснили тогда в МВД, было отменено "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист пояснял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом-расследованием о столичном ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

По следам этой громкой истории своих постов в полиции лишились сразу два генерала - начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин.

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