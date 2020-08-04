Адвокат: В "деле Голунова" отсутствует заказчик

Как заявил адвокат Алексей Коврижкин, по версии следователей СК России, оперативники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что в окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Хотя версия о том, что он может быть, прорабатывалась ранее в ходе расследования.

Недавно сообщалось, что Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым экс-полицейским, участвующих в операции по его задержанию, а значит и в подбрасывании наркотиков. Журналист требует от бывших сотрудников правоохранительных органов 5 миллионов рублей в качестве компенсации причиненного ему морального вреда.

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года. 8 июня суд поместил его под домашний арест. После масштабной общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден уже 11 июня. Все обвинения с него были сняты.

Уголовное преследование, как пояснили тогда в МВД, было отменено "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист пояснял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом-расследованием о столичном ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

По следам этой громкой истории своих постов в полиции лишились сразу два генерала - начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин.