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04.08.2020 10:37
Рубрика: Культура

Актер Лука Маринелли демонстрирует талант российским зрителям

Текст: Сусанна Альперина
Каждый кинотеатр, в связи с открытием прокатного сезона, выбирает свой путь к сердцу зрителя. Летний кинотеатр Музея современного искусства "Гараж" решил показывать те фильмы, у которых пока неясны прокатные горизонты. То есть новинки - пару раз, здесь и сейчас, а также - классику, но не ту, которая у всех на слуху. Больше эти фильмы на большом экране пока у нас нигде нельзя увидеть. Так, открылся летний кинотеатр Garage Screen фильмом Пьетро Марчелло "Мартин Иден" - экранизацией известного произведения Джека Лондона. Картину, премьера которой в прошлом году состоялась на фестивале в Венеции, а затем ее взял в свою программу киносмотр в Торонто, покажут до конца месяца еще три раза. 5, 9 и 27 августа.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Венеции фильм получил две награды. Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль был вручён актеру Луке Маринелли. А премия Arca Cinemagiovani Award - за лучший итальянский фильм по версии молодёжного жюри. Кинематографическую публику в Торонто фильм позабавил - разговоры в кулуарах сводились к тому, что экранизация, мягко говоря, очень необычная, и зритель рассудит, насколько она удалась. Попробуем разобраться, почему - как раз на примере призов этого фильма и начнем со второго - за лучший итальянский фильм.

Фото: kinopoisk.ru
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Дело в том, что творение режиссера Пьетро Марчелло таким и получилось - типично итальянским, как ни странно видеть знакомого с детства по книге жителя американского Окленда в реалиях другой страны: действие перенесено в Неаполь. Для простоты восприятия, видимо, главная героиня в картине - вовсе не Руфь, она переименована в Елену. Остальные сохранили свои имена, но главное ведь передать суть. В ярком, крикливом, темпераментном и многословном фильме идея романа тем не менее передана, хотя и со значительным перекосом - в сторону житейской истории. Мы видим стремление талантливого самородка из низов пробиться в высшее общество, быть признанным им. У автора романа Джека Лондона и его героя Мартина Идена в этом плане много общего. И в самой жизни это иногда довольно занятное, а иногда - разрывающее душу превращение - когда человек , на которого все смотрят свысока, вдруг оказывается надо всеми. В данном случае - потому что труды его признаны. Ему воздалось должное.

Кто отдаст свою дочь тому, кто без роду и племени - это же будет вопиющий мезальянс. А потом, когда этот неизвестный станет модным и знаменитым - начинаются сожаления, мол, как же мы проглядели! В фильме и сделан акцент именно на такой метаморфозе человека, политическая составляющая, прописанная в романе, отошла в нем на второй план. Зато за счет личностной и любовной истории - картина будет понятна всем в наше время гораздо быстрее. То есть можно сказать, что создатели фильма выбрали в этом смысле ускоренную опцию. В технологиях такая называется "Быстрый поиск". Добавим, поиск кого - зрителя. Более того, у этого фильма "Мартин Иден" словно специальная установка на женскую аудиторию.

И тут переходим ко второму призу - за лучшую мужскую роль. Безусловно, именно женщины в первую очередь оценят внешность Луки Маринелли. Но и мужчины, особенно профессионалы мира кино, отдадут должное этому актеру. Есть люди фотогеничные и те, кого, как говорится, камера не любит. Есть те, которые удивительно кинематографичны. Лука Маринелли таков. Что бы он ни делал на экране, зритель не в состоянии оторвать от него глаз. А тут видно что создатели картины, во главе с режиссером, просто упиваются внешними данными Маринелли, который, как замечали критики еще в Венеции, невероятно похож на Владимира Маяковского. Но актерские способности Маринелли также заслуживают того, чтобы к ним приглядеться. Молодой итальянец в фильме практически все время в кадре и на голову по харизме превосходит всех своих партнеров и партнерш. И ему удается запоминающимся образом сыграть человека, которому все было необходимо, в то время, когда никому был не нужен он, и который полностью потерял вкус к жизни и происходящему, когда достиг всего и даже больше. "Случается всегда не то, не там, не так", - говорится в известной современной песне группы "Несчастный случай". "Всё сбудется, стоит только расхотеть," - говаривала Фаина Раневская. Превращение Марина Идена из никому нищего парня с открытой душой, до которого никому не было дела, в мятущегося и в то же время пресыщенного завсегдатая обедов и банкетов сделано авторами в картине очень грубо и резко, но сыграно Маринелли превосходно. Кульминация роли - душевная боль, которая его сломала (произошла она в результате изгнания из дома и сердца любимой), и этот эпизод способен заставить зрителя плакать вместе с главным героем.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
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Фильм смотрится легко, он увлекает, два часа пролетают незаметно. Летний кинотеатр Garage Screen, представив кинозрителю свою "гурманскую" стратегию, оказывается прав. Теплым летним вечером такое кино с жаркими эмоциями и привлекательным главным героем придется по сердцу. А впереди еще такие картины как "Женщина, которая убежала" Хон Сан Су (7 августа) и "Дни" Цая Миньляна - азиатские хиты Берлинале этого года. А также - классический фильм Жана Эсташа "Мамочка и шлюха" - его покажут не в цифровой версии а с пленки - 8 августа.

Что касается Луки Маринелли, который в свое время ярко заявил о себе ни много ни мало - в фильме "Великая красота" Паоло Соррентино и других лентах - в этом году мы могли его видеть в хите стримингового гиганта Netflix "Бессмертная гвардия", о котором писала "РГ", и недостатка в предложениях у актера нет, и все - главные роли.

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