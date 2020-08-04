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04.08.2020 17:37
Рубрика: Легковые авто

Audi извинилась за рекламу с девочкой и бананом

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Немецкой Audi пришлось извиняться за рекламу RS 4 с маленькой девочкой. На снимке ребенок с бананом опирался на решетку радиатора автомобиля, а фотография сопровождалась подписью: "Позволяет вашему сердцу биться быстрее - во всех аспектах".

Фото: Пресс-служба Porsche
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Пользователи соцсетей возмутились таким креативом автопроизводителя. Одни пожаловались, что создатели рекламы не учли, что дети часто становятся жертвами аварий (из-за возросших в последние годы габаритов машин), а другие вообще обвинили марку в намеренной сексуализации ребенка.

В итоге в официальном аккаунте компании в Twitter появилось заявление: "Это было ошибкой. Audi не собиралась задеть чьи-либо чувства. Мы искренне просим прощения за это бестактное изображение и гарантируем, что оно не будет использоваться в будущем".

Ранее, напомним, Volkswagen обвинили в расизме и заставили извиняться. Тогда компания опубликовала в Instagram рекламное видео с новым Golf. В нем большая рука со светлой кожей манипулирует темнокожим человеком, пытающемся приблизиться к припаркованному хэтчбеку: тычет пальцем, переставляет его, хватая за голову, отправляет щелбаном в магазин под названием "Petit colon". Немецкое телевидение истолковало большую руку как символ нацистского движения.

#Audi