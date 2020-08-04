Audi извинилась за рекламу с девочкой и бананом

Немецкой Audi пришлось извиняться за рекламу RS 4 с маленькой девочкой. На снимке ребенок с бананом опирался на решетку радиатора автомобиля, а фотография сопровождалась подписью: "Позволяет вашему сердцу биться быстрее - во всех аспектах".

Пользователи соцсетей возмутились таким креативом автопроизводителя. Одни пожаловались, что создатели рекламы не учли, что дети часто становятся жертвами аварий (из-за возросших в последние годы габаритов машин), а другие вообще обвинили марку в намеренной сексуализации ребенка.

В итоге в официальном аккаунте компании в Twitter появилось заявление: "Это было ошибкой. Audi не собиралась задеть чьи-либо чувства. Мы искренне просим прощения за это бестактное изображение и гарантируем, что оно не будет использоваться в будущем".

Ранее, напомним, Volkswagen обвинили в расизме и заставили извиняться. Тогда компания опубликовала в Instagram рекламное видео с новым Golf. В нем большая рука со светлой кожей манипулирует темнокожим человеком, пытающемся приблизиться к припаркованному хэтчбеку: тычет пальцем, переставляет его, хватая за голову, отправляет щелбаном в магазин под названием "Petit colon". Немецкое телевидение истолковало большую руку как символ нацистского движения.