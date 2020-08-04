Audi привезла в Россию универсал A6 allroad quattro

Внедорожный универсал Audi A6 Avant дебютировал в России в спецверсии 20 Years Edition, посвящённой двадцатилетию полноприводной модификации модели. Теперь компания привезла комплектации попроще.

A6 allroad quattro доступен с бензиновым двигателем TFSI мощностью 340 л.с. и 249-сильным дизелем. Причём первый мотор имеет 48-вольтный стартер-генератор (умеренно-гибридная модификация), который призван экономить топливо. Дизель агрегатируется трансмиссией tiptronic, бензиновая версия 55 TFSI quattro укомплектована S tronic.

В стандартной комплектации универсал оснащён пневматической подвеской, которая позволяет регулировать величину дорожного просвета в пределах 60 мм. В состоянии "покоя" клиренс "вседорожника" составляет всего 139 мм. При движении по бездорожью этот параметр увеличивается максимум до 184 мм, и для этого скорость движения не должна превышать 35 км/ч. Если разогнаться на универсале свыше 120 км/ч, то подвеска опустит кузов, и клиренс уменьшится до 124 мм.

Фото: Пресс-служба Audi.

Также в базовую версию вошли светодиодная оптика, 18-дюймовые колёсные диски, круиз-контроль, электропривод крышки багажника, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, зеркала с электроприводом регулировки и обогревом, передние сиденья с подогревом, мультимедийная система с MMI touch response (рукописный ввод).

В более дорогих версиях Advance и Business для универсала предложены камеры заднего вида, автодоводчик дверей, атмосферная подсветка салона, передние сиденья с электроприводом регулировок и памятью, четырёхзонный климат-контроль и другое оборудование.

Цена на 55 TFSI quattro начинается от 4 437 000 рублей, дизельный Audi A6 allroad quattro 45 TDI стоит 4 259 000 рублей.

Конкурентами Audi A6 allroad quattro на российском рынке могут быть не только Volvo V90 Cross Country (цена - от 3 605 000 рублей), Mercedes-Benz E Estate All-Terrain (от 4 560 000 рублей), но и полноценные внедорожники, например, Toyota Land Cruiser Prado (от 2 656 000 рублей).