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04.08.2020 07:25
Рубрика: В мире

Эксперты оценили эффективность отказа от карантина в Швеции

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина, пишет Bloomberg. Правительство готовит предварительный экономический отчет по итогам второго квартала. Аналитики полагают, что в нем найдет отражение семи процентное падение уровня ВВП в стране.

Фото: iStock
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"Это беспрецедентный показатель для крупнейшей экономики Северной Европы. И все же он будет ниже, чем в большинстве стран еврозоны, в которых был введен жесткий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Эксперты пока не готовы сказать, как такая вирусная стратегия повлияет на экономику Швеции в дальнейшем. Будет ли она восстанавливаться быстрее по сравнению с соседними Данией и Норвегией? При этом, отмечает издание, отказ от карантина увеличил статистику смертности от COVID-19 в стране.

Напомним, на фоне эпидемии и роста заболеваемости власти Швеции ограничились только рекомендациями жителям соблюдать меры предосторожности. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл тогда настаивал на том, что "надо дать населению переболеть вирусом". Недавно он признал такой подход ошибочным, отметив, что следовало выбрать для страны "промежуточный сценарий" без ввода тотальных ограничений, но при этом и без отказа от карантина.

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19

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