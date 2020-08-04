Глава администрации президента Бразилии заболел коронавирусом

Руководитель администрации президента Бразилии Вальтер Брага Нетто сообщил в понедельник, что у него выявлен COVID-19. Он стал седьмым высокопоставленным чиновником в правительстве Жаира Болсонаро, заболевшим новым типом коронавируса.

"Глава Гражданской канцелярии администрации президента Бразилии в ранге министра Брага Нето в понедельник получил положительные результаты анализа на COVID-19. Он чувствует себя хорошо, симптомов не выявлено. Он будет пребывать в изоляции до получения результатов нового тестирования и медицинского обследования. Вплоть до этого момента он будет продолжать работать в удаленном режиме", - говорится в официальном заявлении администрации президента.

Брага Нетто стал седьмым министром в правительстве Бразилии, у которого выявили COVID-19. Двое министров заразились коронавирусом в начале марта по возвращении из США, куда они летали в составе делегации, сопровождавшей президента Жаира Болсонаро. У пятерых министров заболевание выявлено уже после того, как о положительных результатах анализа на COVID-19 объявил глава государства. На прошлой неделе коронавирус выявили и у первой леди страны Мишель Болсонаро.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на третье августа, с февраля коронавирус в стране выявили у 2,75 миллиона человек, 1,9 миллиона уже выздоровели, 94,7 тысячи погибли. За минувшие сутки здесь заболели 16,6 тысячи человек, 561 бразилец скончался.